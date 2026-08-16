Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, ilk gününde fotoğraf etkinliklerinden geleneksel sanatlara, söyleşilerden sergilere uzanan programıyla ziyaretçileri kültür ve sanatla buluşturdu.

ERZURUM (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve beraberindeki heyet, festival kapsamında Erzurum'un farklı noktalarında sanatseverlerle buluşan sergileri ziyaret etti. Heyet, Erzurum Müzesi'nde 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisinde Osmanlı dönemine ait kutsal emanetleri ve tarihî eserleri inceleyerek sergi hakkında bilgi aldı.

Aynı müzede yer alan 'Yaşayan Miras: Erzurum' sergisinde ise kentin geleneksel sanatlarını ve somut olmayan kültürel mirasını yansıtan eserleri inceledi. Çifte Minareli Medrese'deki 'Kadim İzler' sergisini ziyaret eden heyet, Anadolu'nun köklü kültürel ve sanatsal birikimini yansıtan eserleri görme fırsatı buldu. Yakutiye Medresesi'ndeki 'Hâne Hat' sergisinde ise hat sanatının geleneksel estetik anlayışını farklı yorumlarla buluşturan eserleri inceledi.

ERZURUM'UN KÜLTÜREL MİRASI OBJEKTİFLERE YANSIDI

Çifte Minareli Medrese'de düzenlenen 'FotoMaraton Erzurum' ve 'FotoMaraton Çocuk' etkinlikleri, amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi. Festival kapsamında belirlenen temalar doğrultusunda gerçekleştirilen çekimlerde katılımcılar, Erzurum'un tarihi, kültürel ve mimari yapılarını kendi bakış açılarıyla fotoğraf karelerine taşıdı.

Aynı gün dijital platform üzerinden sisteme yüklenen fotoğraflar alanında uzman jüri tarafından değerlendirmeye alındı. Dereceye giren eserlerin ödüllendirileceği etkinlik kapsamında seçili çalışmaların sergilenmesiyle Erzurum'un görsel hafızasına katkı sunulması hedeflendi. Çocuklara yönelik FotoMaraton programında ise genç katılımcılar, fotoğraf aracılığıyla kentin kültürel değerlerini keşfetme fırsatı buldu.

CİCİM VE ZİLİ DOKUMALARININ KÖKLÜ GELENEĞİ ANLATILDI

Erzurum Müzesi'nde gerçekleştirilen 'Yaşayan Miras Söyleşisi: Cicim ve Zili Dokumaları' programında, somut olmayan kültürel mirasın önemli unsurları arasında yer alan geleneksel dokuma kültürü ele alındı. Söyleşide cicim ve zili dokumalarında kullanılan geleneksel teknikler, malzemeler ve üretim süreçleri katılımcılarla paylaşılırken, yüzyıllardır yaşatılan dokuma geleneğinin kültürel hafızadaki yeri üzerinde duruldu. Programda ayrıca bu köklü mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

TESPİH SANATININ İNCELİKLERİ USTA ELLERDEN AKTARILDI

Fatih Kaya tarafından Erzurum Müzesi'nde gerçekleştirilen Tespih Atölyesi'nde katılımcılar, köklü bir zanaat geleneği olan tespih yapımının inceliklerini yakından tanıdı.

Kehribar, akik, firuze, lapis ve oniks gibi minerallerden kemik, boynuz, inci ve sedef gibi doğal malzemelere uzanan geniş malzeme çeşitliliğinin tanıtıldığı atölyede, farklı ağaç türlerinin tespih yapımındaki kullanımına da değinildi. Tespihin imame, nişane ve püskül gibi bölümleri hakkında bilgi verilirken, oyma ve kakma süsleme teknikleri de katılımcılara aktarıldı.