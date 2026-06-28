Kadınların ve gençlerin üretime katılımını destekleyen Karabağlar Belediyesi, tekstil sektörüne nitelikli iş gücü kazandıracak Tekstil Akademisi'ni hizmete açtı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Karabağlar Belediyesi tarafından kadınların ve gençlerin meslek edinmesini, üretime katılmasını ve istihdama erişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Tekstil Akademisi düzenlenen törenle açıldı.

Bozyaka Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan akademi, tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanların yetiştirilmesine katkı sunarken, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü yer almasını destekleyen üretim ve dayanışma merkezi olarak hizmet verecek.

Merkezin açılışına Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Bozyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Kömür, İzmir Gömlek, Triko ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Olgun Aktaş, İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim üyeleri, kursiyerler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KINAY: 'KİMSENİN GERİDE KALMADIĞI BİR KARABAĞLAR İÇİN'

Açılışta konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, göreve geldikleri günden bu yana yalnızca fiziki yatırımlara değil, yaşamı dönüştüren çalışmalara da öncelik verdiklerini söyledi.

Karabağlar'ın Türkiye'nin tüm gerçekliğini içinde barındıran bir kent olduğunu vurgulayan Kınay, 'Bu kentte sadece binaların değil, yaşamın da dönüşmesi gerektiğini söyledik. Yokluğu da, yoksulluğu da, dayanışmayı da, kültürel zenginliği de içinde taşıyan Karabağlar'da kimseyi geride bırakmadan geleceği birlikte kurmak için çalışıyoruz.' dedi.

Dayanışmanın önemine dikkat çeken Kınay, 'Biz kimseyi unutmadan, elimizdeki ekmeği paylaşarak, emeğimizi bölüşerek geleceğimizi birlikte yaratacağız dedik. Büyük mucizeler yaratamıyor olabiliriz ama insanların hayatına dokunan küçük adımlarla dayanışmayı büyütüyoruz.' diye konuştu.

'TEKSTİL AKADEMİSİ BİR HAYALİN ÜRÜNÜ'

Tekstil Akademisi'nin yaklaşık iki buçuk yıllık bir hazırlık sürecinin ürünü olduğunu belirten Başkan Kınay, 'Karabağlar'da kendi ayakları üzerinde duran bir toplum yaratmak istiyoruz. Mobilya Akademimizde olduğu gibi sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirecek çalışmalar yürütüyoruz. Ancak Karabağlar'ın en önemli sektörlerinden biri tekstil. Kadınlarımızın ve gençlerimizin üretim gücüne inanıyoruz. Bir fırsat yaratıldığında neler başarabileceklerini biliyoruz. Tekstil Akademisi bu inançla doğdu' dedi.

Kınay, Tekstil Akademisi'nin yalnızca bir eğitim merkezi değil, kadınların üretime katıldığı, sosyal yaşamın içinde daha güçlü yer aldığı ve kendi ekonomik özgürlüğünü kazanabildiği bir yaşam alanı olduğunu belirtti. Akademiyle hem tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanların yetiştirileceğini hem de kadınların ve gençlerin istihdama katılımının destekleneceğini ifade etti.

'KADINLARIN EMEĞİ GELECEĞE DÖNÜŞÜYOR'

Tekstil Akademisi'nin ortaya çıkışında kadınların taleplerinin ve yaşam deneyimlerinin etkili olduğunu belirten Kınay, akademinin kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

'İstedik ki kimse evde kalmasın. Herkes üretmenin, var etmenin ve kendi ayakları üzerinde durmanın yolunu bulabilsin.' diyen Kınay, akademide yalnızca temel dikiş eğitimi verilmediğini, sanayi tipi makinelerle uygulamalı üretim eğitimi sayesinde kursiyerlerin doğrudan istihdama hazırlanacağını söyledi.

Yaklaşık bir aydır faaliyetlerini sürdüren akademide 40'ın üzerinde kursiyerin eğitim aldığını belirten Kınay, kadınların ekonomik özgürlüğünü güçlendiren, meslek sahibi olmalarını sağlayan ve tekstil sektörüne nitelikli iş gücü kazandıran çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

KURSİYERLERDEN AKADEMİYE TAM NOT

Tekstil Akademisi kursiyerlerinden Fatoş Durak, akademinin kadınlar için taşıdığı öneme dikkat çekerek, 'Burada sadece üretmeyi öğrenmiyoruz. Bir araya geliyor, dayanışma ile güçleniyoruz. Kadınların sosyal yaşamın içinde daha fazla yer almasına ve kendi ayakları üzerinde durmasına katkı sağlayan bu merkez bizim için çok değerli.' dedi.

SEKTÖRE VE İSTİHDAMA KATKI

İzmir Gömlek, Triko ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Olgun Aktaş, Tekstil Akademisi'nin sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlayacağını belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Bozyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Kömür de akademinin mahalleye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Karabağlar Belediyesine teşekkür etti.

'BU HAYALİ KARABAĞLAR'IN KADINLARI BÜYÜTTÜ'

Açılışın ardından Tekstil Akademisi'ni gezen Başkan Kınay, kursiyerlerle bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Kadınlarla birlikte dikiş makinesinin başına geçen Kınay, üretimin, dayanışmanın ve kadın emeğinin gücüne dikkat çekti.

Program kapsamında, İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı Başkanı Prof. Dr. H. Nurgül Begiç koordinasyonunda bölüm öğretim üyeleri tarafından hazırlanan Tekstil Tasarımı Sergisi ziyaretçilerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Sanatçısı Emel Ardahanlı ile Esengül Gökmen tarafından gerçekleştirilen uygulamalı atölye çalışması da yoğun ilgi gördü. El nakışı ve geleneksel yazma sanatına ilişkin örnekler katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Programın sonunda Başkan Kınay; İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ayşe Gamze Öngen, Doç. Dr. Gözde Yetmen, Dr. Öğr. Üyesi Elif Tuğçe Tecir ile Yazma Baskı Sanatçısı Emel Ardahanlı ve Esengül Gökmen'e katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.