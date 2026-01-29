İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası'nın yeni Başkanı Zafer Koç ve yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

İZMİR (İGFA) - Başkan Kınay Karabağlar'ın üretim kültürüyle ayakta duran bir kent olduğunu vurgulayarak, 'Mobilya sektörü bu kentin en güçlü alanlarından biri.

Karabağlar mobilyasının bir marka haline gelmesi için belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ortak çalışmalarla hem üretimi hem istihdamı büyüteceğiz' dedi

MOBİLYA AKADEMİSİ SEKTÖRE GÜÇ KATACAK

Kınay ayrıca Mobilya Akademisi üzerinden ara eleman ihtiyacına katkı sunacak, genç tasarımcıları destekleyecek ve sektöre yeni bir ivme kazandıracak projeler yürütüleceğini söyledi. 'Burası sadece bir eğitim alanı değil, aynı zamanda tasarım ve üretimde yeni fikirlerin yeşereceği bir merkez olacak' diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE KARABAĞLAR'IN VİZYONU DEĞİŞİYOR

Ziyarette Osman Aksüner Mahallesi'nde başlatılan ve Karabağlar'ın geleceğine yön verecek kentsel dönüşüm süreci de gündeme geldi. Başkan Kınay, '106 hektarlık alanda yürüttüğümüz dönüşüm çalışmalarıyla Karabağlar'ın sadece yapıları değil, yaşam kalitesi ve kent vizyonu da değişecek. Bu süreci ortak akılla, adım adım ilerletiyoruz' dedi.

KOÇ: KARABAĞLAR MOBİLYASI MARKALAŞMALI

Oda Başkanı Zafer Koç, birçok markanın Karabağlar'da doğup geliştiğini belirterek, üretimden ihracata kadar güçlü bir sektör altyapısı bulunduğunu söyledi. Koç, bu potansiyelin ortak çalışmalarla daha görünür hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

ESNAFA ZİYARET

Başkan Kınay ve Oda Başkanı Koç, görüşmenin ardından Yeşillik Caddesi üzerindeki mobilya esnafını ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde, Karabağlar'ın köklü üretim geleneğinin korunması ve mobilyanın marka değerinin büyütülmesi için dayanışma içinde çalışılacağı ifade edildi.