Meram Gelişim Akademisi MEGA ve Meram Belediyesi Gençlik Meclisi, gökyüzünün en etkileyici doğa olaylarından biri olan Perseid Meteor Yağmuru'nu izlemek isteyen gençleri ve ailelerini Kızılören'de buluşturdu. Meramlı gençler gece boyunca aileleriyle birlikte müzik, sinema ve uzay gözlemi gibi etkinliklerle de unutulmaz anlar yaşadılar.

KONYA (İGFA) - Meram Gelişim Akademisi MEGA ve Meram Gençlik Meclisinin organizasyonuyla Kızılören'de bir araya gelen gençler ve aileleri, Perseid Meteor Yağmuru'nun gökyüzündeki büyüleyici gösterisine tanıklık etti. Yoğun katılımla gerçekleşen gece müzik, sinema ve uzay gözlemi gibi etkinliklerle adeta bir şölene dönüştü.

Şehir ışıklarından uzak doğal ortamda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, gökyüzünü süsleyen meteorları hayranlıkla izledi. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen teleskoplarla uzay gözlemleri, gençlere gökyüzünü daha yakından tanıma fırsatı sundu. Astronomi ve uzay üzerine sohbetlerin de yapıldığı gecede müzik dinletileri, oyun parkurları, yarışmalar, sinema gösterimleri ve çeşitli sosyal etkinliklerle katılımcılara dolu dolu bir program sunuldu. Gençlere ve ailelerine Meram Belediyesi tarafından çorba ve patlamış mısır ikramı da yapıldı. Yarışmalarda dereceye girenler ödüllerini Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit'in elinden aldılar.

KIZILÖREN'DE YILDIZLARIN ALTINDA UNUTULMAZ GECE

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Perseidlerin gökyüzünde oluşturduğu görsel şölenle adeta yıldızların altında bir açık hava festivaline dönüştü. Gençler ve aileleri, hem doğayla hem de gökyüzüyle iç içe keyifli bir gece geçirirken, birlikte güzel anılar biriktirdi. Perseid Meteor Yağmuru, Dünya'nın 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı parçacıkların oluşturduğu meteor akıntısından geçmesiyle meydana geliyor. Atmosfere büyük hızla giren bu parçacıklar yanarak gökyüzünde parlak ışık izleri oluşturuyor.

BAŞKAN KAVUŞ: 'GENÇLERİMİZİN HAYALLERİ GÖKYÜZÜ KADAR SINIRSIZ'

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada; gençleri bilim, sanat, kültür ve sosyal hayatın farklı alanlarında buluşturan etkinliklerin önemine dikkat çekerek, 'Gençlerimizin merak eden, araştıran ve üreten bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Gökyüzüne bakarken yeni şeyler öğrenmeleri, birlikte vakit geçirip güzel anılar biriktirmeleri bizim için çok değerli. Gençlerimizin hayalleri gökyüzü kadar sınırsız. Onlara bu hayallerini gerçekleştirebilecekleri imkanları sunmaya devam edeceğiz.' dedi. Başkan Kavuş açıklamasında etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Meram Gelişim Akademisine ve Meram Gençlik Meclisi üyelerine ve programa katılan gençler ile ailelerine de teşekkür etti.