İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ilçede yaşanan sorunları yerinde tespit etmek ve vatandaşlarla birebir iletişim kurmak amacıyla esnaf ziyaretlerine başladı. Ziyaretlerin ilk durağı Karabağlar’ın Yunus Emre ve Selvili mahalleleri olurken Kınay’a ziyaretlerinde mahalle muhtarları ve zabıta ekipleri de eşlik etti.İZMİR (İGFA) - Başkan Kınay, esnafla sohbet ederek onların taleplerini dinledi ve ilçedeki sorunlara dair notlar aldı. Özellikle vatandaşların dikkat ettiği konuların başında gelen işgaliye sorunları ve çevre düzenlemeleri gibi konularda hassas olduklarını belirten Kınay, bu konuların çözümüne yönelik adımlar atıldığını söyledi. Çöp ve çevre temizliğiyle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla cezai yaptırımların başladığını ifade eden Kınay, vatandaşları çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Başkan Kınay "Karabağlar benim ailem"

Ziyaretleri sırasında "Her zaman konuşmama 'Sevgili Karabağlar ailem' diyerek başlıyorum. Karabağlar bizim evimiz ve bu evi güzelleştirmek, geliştirmek için hep birlikte çalışacağız" diyen Kınay, bu ziyaretlerin sadece birkaç mahalle ile sınırlı kalmayacağını, Karabağlar’ın 58 mahallesinde benzer uygulamalar yapacaklarını ifade etti.

Esnaftan Başkan Kınay’a teşekkür

Ziyaret sırasında esnaflar ise Başkan Kınay’ın her konuda yanlarında olması, sorunlarına duyarlılıkla yaklaşması ve Karabağlar’ın hakkını koruma konusundaki çabalarından dolayı kendisine teşekkür ettiler.