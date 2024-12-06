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Eğitimde, AIDS'in ilk teşhis edildiği tarihten günümüze kadar geldiği yayılış durumu, hastalığın bulaşma şekli, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri anlatıldı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Meslek Yüksekokulu öğrencilerine 1 Aralık Dünya AIDS günü dolayısıyla bilgilendirme yapıldı. BİLECİK(İGFA) - Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Fatma Zeynep Özkarlı ve Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Erim Berkin Eker tarafından 1 Aralık Dünya AIDS günü kapsamında ‘İnsan Haklarının İzinde Yürü” sloganıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulunda üniversiteli gençlere HIV/AIDS konusuna dikkat çekmeye, kamuoyunun bilgilendirilmesine ve duyarlılığının artırılmasına yönelik bilgiler verdi.