İzmir Karabağlar’da vatandaşların yıllardır beklediği doğalgaz çalışmaları hız kazandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar ilçesinde yaşayanların hayatını kolaylaştırmak için gece gündüz emek veren Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, seçim döneminde verdiği önemli bir sözü daha yerine getirdi. İhsan Alyanak Mahallesi’nde başlayan doğalgaz çalışmaları mahalle halkını sevindirdi.

Başkan Kınay çalışmaları yerinde inceledi

İhsan Alyanak Mahallesi 5003 Sokak No: 1-19 arasında sürdürülen doğalgaz döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kınay, ekiplerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mahalle Muhtarı Bedrettin Baysal ile birlikte sahada vatandaşlarla da görüşen Kınay, İZMİRGAZ iş birliğiyle yürütülen projelerin Karabağlar’ın birçok noktasına yayılacağını müjdeledi.

2025 yılında çalışmalar daha da hızlanacak

Burada yapılan çalışmaların mahalle adına çok değerli olduğunun altını çizen Başkan Kınay “İZMİRGAZ yetkilileriyle sürekli iletişim halindeyiz ve bu projeyi planlanandan bir yıl önceye çektik. 2025 yılına girdiğimizde çalışmalar daha da hızlanacak ve Karabağlar genelinde doğalgaza erişim artacak" diye konuştu.

Doğalgaz herkesin hakkı

Başkan Kınay, doğalgazın vatandaşların konforunu artırdığını ve çevre dostu bir enerji kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Seçim döneminde bu konuyu sıkça konuşmuştuk. Doğalgaz herkesin hakkı. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için İZMİRGAZ ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bu başlangıç, daha büyük projelerin habercisi. Haftaya İhsan Alyanak Mahallesi’ndeki çalışmalar tamamlanacak ve ardından Peker Mahallesi’nde 5092 Sokak No:1-13 arasında çalışmalar başlayacak" dedi.

Mahalle halkı çok mutlu

Mahalle Muhtarı Bedrettin Baysal, Başkan Kınay’a teşekkür ederek doğalgazın mahalle sakinleri için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi. Muhtar Baysal "Bu bizim için adeta bir yılbaşı hediyesi oldu. Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Mahallelimiz uzun zamandır doğalgaz bekliyordu, başka bir talepleri yoktu. Şimdi bu hizmetle büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Başkanımızın yanımızda olduğunu bilmek bizim için çok değerli" diye konuştu.