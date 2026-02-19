İzmir'de Karabağlar Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde kuracağı iftar sofraları ve düzenleyeceği etkinliklerle binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturacak. Dayanışma ve paylaşma kültürü, Ramazanın bereketiyle birlikte Karabağlar 'da mahalle mahalle büyüyecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Karabağlar Belediyesi, 27 Şubat - 13 Mart tarihleri arasında ilçenin farklı mahallelerinde kuracağı iftar sofraları ile binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturacak. Belediye ekipleri tarafından organize edilen program kapsamında Vatan Mahallesi'nden Limontepe'ye kadar birçok noktada iftar sofraları kurulacak. Vatandaşlar, Ramazanın manevi atmosferini komşularıyla birlikte yaşayacak.

İftar sonrası Karagöz-Hacivat gölge oyunları da sahnelenerek geleneksel Ramazan Kültürü yaşatılacak. Ayrıca Teravih namazı sonrası belirlenen farklı camilerde vatandaşlara geleneksel Osmanlı şerbeti ikram edilecek. Böylece Ramazan ayında, mahallelerde birlik ve beraberlik ortamı güçlendirilecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay Ramazan ayının dayanışma ruhuna dikkat çekerek, 'Ramazan ayında dayanışmamızı ve soframızı birlikte büyütüyoruz. Düzenleyeceğimiz iftar programlarına tüm komşularımızı bekliyoruz' dedi. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yapan Başkan Kınay, bu mübarek ayın Karabağlar'a ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni etti.

Karabağlar Belediyesi, Ramazan boyunca sosyal destek ve dayanışma faaliyetlerini aralıksız sürdürerek ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edecek.