Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 11 Ayın Sultanı Ramazan'ı kentte büyük bir heyecan ve manevi atmosferle karşıladı.

KOCAELİ (İGFA) - Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın simgesi olan 11 ayın sultanı Ramazan, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programlarla Kocaeli'de bu yıl daha çok manevi bir iklimde yaşanacak.

Bu kapsamda Büyükşehir, İzmit ve Gebze'de Ramazan'ın ruhuna yakışır bir karşılaşma gerçekleştirdi. 18 Şubat Çarşamba akşam Fevziye Camii önünden başlayan yürüyüşe kimi vatandaşlar bayraklarıyla kimileri kendi hazırladıkları Ramazan övgülü pankartlarıyla kimi de fenerleriyle katıldı.

Kortej, İzmit Kent Meydanı'nda kurulu bulunan Ramazan Çadırı'na kadar ilahiler eşliğinde devam etti. Gebze'deki Ramazan ayı etkinliklerinin başlangıcı da 'Fener Alayı Yürüyüşü' ile start aldı. Binlerce Gebzeli vatandaşın katıldığı Fener Alayı, heyecanlı ve coşkulu anlara sahne oldu.

BİRLİK VE BERABERLİK DUYGULARI PAYLAŞILDI

Ramazan'a özel en güzel ezgilerini seslendiren Büyükşehir Mehteran Takımı, vatandaşları meydanda karşılayarak birlik ve beraberlik duygularını paylaştı. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği programda renkli ve samimi görüntüler oluştu. Yürüyüş öncesinde ve sonrasında vatandaşlara çeşitli ikramlıklar dağıtılırken, özellikle çocukların coşkusu geceye ayrı bir renk kattı.

MEHTERAN EZGİLERİ ÇADIRDA YÜKSELDİ

Mehteran Takımı, Ramazan Çadırı alanında sahne alarak mini bir konser verdi. Çadır alanında toplanan vatandaşlara özel bir dinleti sunan mehteran ekibi, Ramazan'ın manevi ruhuna uygun ezgi ve ilahiler seslendirdi. Alanı dolduran kalabalık, marşlara ve ilahilere alkışlarla eşlik etti. Mehteran ezgileriyle yankılanan çadır alanı, geceye hem heyecan hem de manevi bir atmosfer kattı. Vatandaşlar hem dinletiyi takip etti hem de bu özel anları fotoğraflayarak Ramazan'ın gelişini kutladı.

KOCAELİ, RAMAZAN IŞIKLARIYLA AYDINLANDI

Ramazan ayını simgeleyen ışık ve figürlerle donatılan kentte birçok noktada görsel bir şölen oluşturuldu. Gebze ve İzmit'te yapılan ışıklandırmalar ve Ramazan'ın manevi atmosferini yansıtan süslemeler vatandaşlardan tam not aldı. Işıklarla süslenen meydan ve caddelerde 7'den 70'e herkes bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

1.500 KİŞİLİK RAMAZAN ÇADIRI İLK İFTARA HAZIR

Gebze ve İzmit'te kurulan 1.500 kişilik Ramazan Çadırları 19 Şubat Perşembe (bugün) günü ilk iftar programıyla kapılarını açacak. Günler öncesinden hazırlıkları tamamlanan çadırlarda iftariyelik ikramlar vatandaşları bekliyor olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Çadırları yalnızca iftar sofralarına değil; birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün pekiştirildiği sosyal buluşmalara ev sahipliği yapacak.

RAMAZAN ÇADIRLARINA YOK YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının dopdolu yaşanması için ilahi dinletilerinden tasavvuf musikisine, çocuklara yönelik sahne gösterilerinden çeşitli kültürel atölyelere kadar her gün onlarca program düzenleyecek. Her yaştan vatandaşa hitap eden etkinliklerle Kocaeli'de Ramazan, sadece bir ibadet ayı değil, aynı zamanda sabrın, sosyal dayanışmanın ve gönül birlikteliğinin en güzel şekilde yaşandığı bir ay olacak. Tüm vatandaşlar iftar sofralarına ve Ramazan şenliklerine davet edildi.