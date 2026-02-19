Kocaeli'yi dünya metropolleri seviyesine çıkaracak olan Körfezray Metro Projesi tüm hassasiyetiyle durmaksızın ilerliyor. Proje kapsamında trafik güvenliği ve çevre temizliğini sağlamak amacıyla kurulan araç yıkama sistemi ile şantiye çıkışlarında ana yollara çamur ve toz taşınması önleniyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde sürdürülen Körfezray Metro Projesi'nde çalışmalar planlanan takvime uygun şekilde devam ederken, süreç boyunca trafik güvenliği ve çevre temizliği konusunda da tüm gerekli önlemler titizlikle uygulanıyor. Bu kapsamda şehir içi trafiğin olumsuz etkilenmemesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla şantiye sahalarına giriş-çıkış yapan kamyon ve iş makineleri için özel araç yıkama üniteleri kuruldu.

ŞANTİYE ÇIKIŞLARINDA ÇAMUR VE TOZ ÖNLENİYOR

Özellikle hafriyat taşıyan kamyonların, şantiye sahasından ana yollara çıkarken tekerlek ve kasalarında biriken çamur ile tozun kent trafiğine ve çevreye zarar vermemesi için geliştirilen sistem sayesinde araçlar, saha çıkışında önce yıkama ünitesinden geçiriliyor ve detaylı şekilde kontrol edilerek temizleniyor. Ardından süpürge araçlarıyla güzergâh boyunca temizlik çalışmaları yapılıyor. Böylece yol yüzeyinde çamur birikmesi, kayganlaşma ve toz oluşumunun önüne geçilerek hem trafik güvenliği hem de çevre korunmuş oluyor.

Kurulan yıkama üniteleri, yüksek basınçlı su sistemi ve ızgara altyapısı ile çalışıyor. Kullanılan su ise filtreleme sisteminden geçirilerek geri dönüştürülüyor. Bu sayede hem çevre kirliliği önleniyor hem de su tasarrufu sağlanıyor.