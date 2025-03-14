Karabağlar Belediyesi, yerelde kalkınmayı desteklemek ve tarımsal üretimi güçlendirmek amacıyla üreticilere destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Kavacık, Tırazlı ve Uzundere’de tarımsal faaliyet sürdüren 200 üreticiye toplam 48 ton gübre ve 5 ton bordo bulamacı ücretsiz olarak dağıtıldı.İzmir'de Kavacık Köyü’nde gerçekleştirilen dağıtım programına katılan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, üreticilere bereketli bir sezon dileyerek, desteklerinin süreceğini vurguladı. Başkan Kınay, "İnşallah bu sezon ürünler daha iyi olur ve üreticilerimiz için güzel bir getiri sağlar. Biz, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tarımın yaşaması, üreticimizin güçlenmesi için her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Başkan Kınay ayrıca, Kavacık’ın adının daha fazla duyulması için farklı çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Burası Karabağlar’ın en verimli bölgesi. Kavacık üzümümüzü, çiftçimizi ve üreticimizi desteklemek için buradayız. Birlikte hareket edersek, her türlü zorluğun üstesinden geliriz" ifadelerini kullandı.

Çiftçilerden Teşekkür

Kavacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yalçın ve üreticiler, sağlanan destekten dolayı Karabağlar Belediyesi’ne ve Başkan Kınay’a teşekkür etti. Üreticiler, son yıllarda yaşanan zamansız yağışlar, aşırı sıcaklar ve hastalıklar nedeniyle üzüm rekoltelerinde azalma yaşandığını belirterek, belediyenin sağladığı gübre ve bordo bulamacının büyük bir katkı sunduğunu ifade etti.

Sistem Nasıl İşliyor?

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda hayata geçirilen destek kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere Karabağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gübre ve bordo bulamacı dağıtıldı. Dağıtılan gübre, yavaş salınımlı olup azot, fosfat ve kükürt içeren inorganik granül yapıya sahip. Bordo bulamacı ise metalik bakır içeriği sayesinde hastalıklara karşı koruyucu özellik taşımaktadır.