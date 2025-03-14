Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Karamürsel ilçesinde altyapıyı güçlendirmek amacıyla 263 milyon 834 bin lira yatırım yaparak toplamda 72.513 metre içme suyu hattı, 10.152 metre kanalizasyon hattı ve 407 metre yağmur suyu hattı inşa etti. Çalışmalar kapsamında ilçeye 5 yeni içme suyu deposu kazandırılırken, 1 adet içme suyu terfi merkezi de devreye alındı. Ayrıca, dere yataklarında biriken atıkların temizlenmesi amacıyla ilçede 9 bin 200 metre dere temizliği gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, şehrin altyapısını daha güçlü ve sürdürülebilir hâle getirme vizyonu doğrultusunda, Kocaeli genelinde olduğu gibi Karamürsel’de de önemli yatırımlar hayata geçirildi. Kentin her noktasında modern, sağlıklı ve iklim değişikliğine dirençli altyapı sistemleri oluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, İSU Genel Müdürlüğü aracılığıyla Karamürsel’de kapsamlı altyapı çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

72.513 METRE YENİ ALTYAPI HATTI VE SU DEPOLARI

Kocaeli’nin altyapısını daha güçlü ve modern hale getirmek için yatırımlarına hız kesmeden devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Karamürsel ilçesinde 2024 yılında önemli altyapı projelerine imza attı. İlçede kırsal ve merkez mahallelerde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları kapsamında; 72.513 metre içme suyu hattı, 10.152 metre kanalizasyon hattı ve 407 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı inşa edildi. Yapılan çalışmalarla ilçenin içme suyu ve atık su altyapısı daha güçlü hale getirilirken, su yönetiminin daha verimli şekilde gerçekleştirilmesi sağlandı.

5 ADET YENİ İÇME SUYU DEPOSU VE 1 ADET TERFİ MERKEZİ HİZMETE ALINDI

Karamürsel ilçesinde sağlıklı ve kesintisiz su teminini sağlamak amacıyla 5 farklı noktada içme suyu deposu inşa edildi. Çalışmalar kapsamında; İhsaniye’de 100 metreküplük, Kızderbent’te 300 metreküplük, Karapınar’da 1.000 metreküplük, Avcıköy’de 300 metreküplük ve Oluklu’da 50 metreküplük içme suyu deposu yapılarak devreye alındı. Ayrıca, ilçede suyun daha verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak amacıyla Kırkmerdiven bölgesinde yapımı tamamlanan içme suyu terfi merkezi hizmete alındı.

KARAMÜRSEL’DE 9.200 METRE DERE TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İSU Genel Müdürlüğü, yaptığı altyapı yatırımlarının yanı sıra çevreyi koruma ve su taşkınlarını önleme amacıyla dere temizlik çalışmalarına da devam ediyor. Karamürsel ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 9 bin 200 metre dere temizliği yapılarak yağışlı dönemlerde su taşkınlarının önlenmesi sağlandı. Dere yataklarında biriken atıklar ve rüsubat temizlenerek su akışının düzenli hale getirilmesi için gerekli önlemler alındı.

İHSANİYE BARAJI’NDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

İSU Genel Müdürlüğü, Karamürsel’in içme suyu ihtiyacını karşılayacak önemli projelerden biri olan İhsaniye Barajı ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilen ve 2021 yılında su tutmaya başlayan barajın içme suyu iletim hattı ve arıtma tesisi çalışmalarında ilerleme kaydedildi. Çalışmalar kapsamında; 2 bin 750 metre tünel iletim hattı, 16 bin metre çelik boru isale hattı ve 100 bin metreküp/gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisi inşa ediliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte İhsaniye Barajı’nın kısa sürede Karamürsel ve çevre ilçelerin içme suyu ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

ALTYAPI YATIRIMLARI DEVAM EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Karamürsel’de altyapı yatırımlarını sürdürerek ilçenin sağlıklı ve modern altyapıya kavuşmasını sağlamaya devam edecek. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yanı sıra su depoları, terfi merkezleri ve dere temizlikleriyle ilçenin altyapısı daha güçlü hale getirilecek.

