Mobilya sektörüne yönelik projeleri ve destekleriyle öne çıkan Karabağlar Belediyesi, Türkiye'nin 12 ilinden 127 firmanın katıldığı İzmir Mobilya Fuarı'nda standıyla yerini aldı. İlçeyi temsil eden belediye, sektöre katkı sunan çalışmalarıyla dikkat çekti.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, tüm vatandaşları standa davet ederek, 'Karabağlar, mobilya sektörünün kalbinin attığı yer. Üretimin, emeğin ve ustalığın merkezi olan ilçemizi daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Sizleri standımızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız' dedi.

BELEDİYEDEN SEKTÖRE GÜÇLÜ DESTEK

Stantta görevliler tarafından ziyaretçilere Karabağlar Belediyesi'nin hayata geçirmiş olduğu Mobilya Akademi'nin vizyonu ve yürüttüğü projeler hakkında detaylı sunumlar yapılıyor. Mobilya sektörüne nitelikli iş gücü kazandırmayı hedefleyen akademinin çalışmaları anlatılıyor

Ayrıca stantta ziyaretçilere sadece bilgi değil, coğrafi işaret tescilli Kavacık Köyü üzümünden üretilen özel lokum ve bisküviler ikram edilerek bölgenin kültürel değerleri de tanıtılıyor.

SANAT FUARLA BULUŞTU

Belediye çalışanı ahşap oyma ustası Numan Nacaroğlu'nun eserlerinin yer aldığı stantta, Nacaroğlu fuar boyunca gerçekleştirdiği canlı uygulamalarla ziyaretçilerle buluşuyor.

PROTOKOL ZİYARETİ

Karabağlar Belediyesi standını; Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkan Yardımcısı Nevzat Artkıy, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Zafer Koç ile oda ve dernek yöneticileri ve sektör temsilcileri ziyaret etti.

KARABAĞLAR SEKTÖRE YÖN VERİYOR

Mobilya sektörünün Karabağlar'ın temel üretim alanlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Kınay, belediye olarak sektörü destekleyen projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Kınay, 'Karabağlar, üretimin ve ustalığın merkezi. Biz de yerel üretimi güçlendiren, istihdam yaratan ve sektörü büyüten çalışmalarla bu yapıyı destekliyoruz' dedi.

Mobilya sektörünün ilçeye hem ekonomik hem de sosyal anlamda önemli katkılar sunduğunu ifade eden Kınay, sektör bileşenleri ile iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.