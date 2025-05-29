Bunlar da ilginizi çekebilir

İKKB başkanlığına seçilen Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) İzmir Şube Başkanı Banu Önkol, “Bayrağı daha yükseklere taşıyarak kadın mücadelesini zirveye ulaştıracağız. Atatürk’ün kızlarıyız” dedi. Önkol başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Yıldız Berger, Sibel Turhal, Ayşe Timinci ve Berrin Bilecen Kaya görev aldı.

Genel kurula divan başkanı olarak katılan eski İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları, İKKB’nin çalışmalarını övdü. Miçooğulları, “Zor şartlarda üç kat fazla çalıştık. Bizler, Atatürk’ün ‘omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layık’ dediği Cumhuriyet kadınlarıyız. Mücadelemiz sürecek” sözleriyle salonda coşku oluşturdu.

Görevi bırakan Gülsen Çetiner Özkan, veda konuşmasında kadın dayanışmasının önemine dikkat çekti. Özkan, “120 kadın kuruluşuyla omuz omuza her engeli aştık. Gururluyum, umutluyum. Projelerimiz geleceğe yatırım, sürdürülebilirlik için hepimize sorumluluk düşüyor” dedi. Türkiye’nin zorlu koşullarında fedakârlıkla çalışan kadınlara teşekkür eden Özkan, yeni yönetime başarılar diledi.

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği’nde (İKKB) başkanlık görevini devreden Gülsen Çetiner Özkan, dayanışmanın gücünü vurguladı. Yeni başkan, KADER İzmir Şube Başkanı Banu Önkol oldu. İZMİR (İGFA) - İzmir’de 120’ye yakın kadın kuruluşunu bir araya getiren İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), genel kurulunda başkanlık görevini devretti.