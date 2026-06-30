Maltepe Belediyesi Sosyal Etkileşim ve Destek Merkezi'nde (SEDEM), yaz tatili başlayan Maltepeli çocuklara ve ailelerine yönelik atölye çalışmaları düzenlenmeye başladı. SEDEM'de organize edilen atölyeyle ebeveyn- çocuk ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı sunuldu.

İSTANBUL (İGFA) - SEDEM'de bugün 5- 9 yaş arası çocuklara ve ebeveynlere yönelik 'Duygu Bahçem' isimli farkındalık atölyesi düzenlendi. Atölyeyle çocukların duygularını fark etmelerini desteklemek, duygularını ifade etmelerine güvenli alan açmak, ebeveyn- çocuk ilişkisinde güvenli etkileşimi güçlendirmek amaçlandı.

Atölyeye katılan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut, ebeveynler ve çocuklarla sohbet ederek SEDEM'de yaz boyunca atölye çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Çocuklar SEDEM bahçesinde uzmanlar eşliğinde oyunlar oynadıktan sonra güvenli, destekleyici ve birlikte öğrenilen bir atölye çalışması yapıldı. Atölyede minik katılımcılar çizim kağıtlarını duygularını yansıtan renklerle boyarken ebeveynler ise çocuklarına eşlik edip gözlemleyerek düşünmelerine alan tanıdılar.

BİRLİKTE ÖĞRENİLEN BİR DENEYİM YAŞADILAR

SEDEM Koordinatörü Klinik Psikolog Buse Topuz, atölyeyle hem çocuklar hem ebeveynler için güvenli, destekleyici ve birlikte öğrenilen bir deneyim oluşturmayı amaçladıklarını belirterek 'Her çocuk duygusunu kendi yolunda ve kendi hızında ifade eder. Bu etkinlik çocuklara duygularını tanıma ve adlandırma becerisi, oyun, hareket ve yaratıcılıkla kendini ifade etme, zorlandığında destek isteyebilme, duygularının görülüp kabul edildiğini hissetme katacak. Ebeveynlere ise çocuğun duygusal ihtiyaçlarını daha yakından fark etme, hemen düzeltmek yerine önce anlama becerisi, günlük yaşamda daha sakin ve destekleyici iletişim, çocukla ortak, güvenli ve keyifli bir deneyim yaşama katabilir' diye konuştu.