Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde güvenli ulaşımı artırmak amacıyla sürdürdüğü yol çizgi çalışmalarına kırsal mahallelerde de hız kesmeden devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sıcak asfalt serimi tamamlanan yollar iklim koşullarına uygun soğuk yol boyasıyla işaretlendi.

Yapılan çizgi çalışmalarıyla sürücülerin güzergâhı daha rahat takip etmesi ve trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

38 KİLOMETRELİK YOL AĞINDA ÇALIŞMA

Gölköy ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Akçalı Mahallesi'nde 3 kilometre, Süleymaniye Mahallesi'nde 4 kilometre, Ulugöl Mahallesi'nde 8 kilometre ve Direkli-Kabataş bağlantı yolunda 23 kilometre olmak üzere toplam 38 kilometrelik yol ağında çizgi çalışması tamamlandı.

SOĞUK YOL BOYASI KULLANILDI

Çalışmalarda kullanılan soğuk yol boyasının, yol çizgilerinin uzun süre görünürlüğünü korumasını sağladığı belirtilirken, hem sürücüler hem de yayalar açısından daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ortamı oluşturulmasının amaçlandığı kaydedildi.