Bursa'da AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Yunuseli Mahallesi’nde ikamet eden özel gereksinimli Ahsen Seyfi’yi ziyaret ederek hem duygu dolu anlara tanıklık etti hem de toplumsal farkındalığa örnek bir adım attı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş’tan anlamlı bir ziyaret gerçekleşti.

Ziyaret kapsamında, Ahsen Seyfi’ye hayatını kolaylaştıracak tekerlekli sandalye ve okuma tutkusu dolayısıyla birbirinden değerli kitaplar hediye edilirken, Ahsen’in yüzündeki tebessüm ve gözlerindeki umut, ziyarete katılan herkesi derinden etkiledi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, “Ahsen kızımızın yaşam sevinci, azmi ve gülümsemesi hepimize ilham oldu. Onun gibi güzel yürekli evlatlarımız için daha güçlü yarınlar inşa etmek boynumuzun borcudur. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.