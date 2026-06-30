Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu başarıyla tamamlandı. Eğitimi tamamlayan polisler, kentte asayiş ve güvenliğin sağlanmasında görev alacak.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu başarıyla tamamlandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, eğitim programının motosikletli polis timlerinin mesleki bilgi ve sürüş kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan personelin, kent genelinde asayişin sağlanması, suçla mücadele ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik görevlerde aktif rol üstleneceği ifade edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için görev yapan personelin eğitim ve gelişimine önem verildiğini belirterek, profesyonel kadrolarla sahadaki çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

???????? Motosikletli Polis Timlerimiz Güçleniyor



Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüzce düzenlenen Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu başarıyla tamamlandı.



Halkımızın huzur ve güvenliği için sürekli kendini geliştiren profesyonel: pic.twitter.com/hfmuAeLhPI — Bursa Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetBursa) June 30, 2026