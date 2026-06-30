Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yoğun katılımla gerçekleşen programda vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinleyerek belediyenin yürüttüğü çalışmalar ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ulukavak Mahallesi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

Yoğun katılımın olduğu toplantıda mahalle sakinleri taleplerini, önerilerini ve sorunlarını doğrudan Başkan Aşgın'a iletti. Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekiplerin de hazır bulunduğu programda dile getirilen talepler kayıt altına alınarak çözüm süreçleri hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

BAŞKAN AŞGIN: '17 MAHALLEMİZE EŞİT HİZMET ANLAYIŞIYLA ÇALIŞIYORUZ'

Programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sözlerinin başında vatandaşların Muharrem ayını tebrik etti.

Başkan Aşgın, 'Peygamber Efendimizin ifadesiyle 'Allah'ın ayı' olarak nitelendirilen bu mübarek zaman diliminde bizleri bir araya getiren Rabbimize hamd ediyorum. Aşure Günü vesilesiyle Kerbela şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum. Birliğimiz, dirliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Bu vesileyle şehrimizin birçok noktasında aşure ikramlarımızı gerçekleştirdik. Rabbim şehrimize bolluk ve bereket nasip etsin.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehirlerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Aşgın, çocukluğunun geçtiği ve halen ikamet ettiği Ulukavak Mahallesi'nin yaklaşık 70 bin nüfusuyla Çorum'un en büyük mahallesi olduğunu belirtti.

Ulukavak'ın en iyi hizmeti hak ettiğini dile getiren Aşgın, belediyecilik anlayışlarının tüm mahallelere eşit hizmet götürmek üzerine kurulu olduğunu belirterek, 'Yeni katılan mahallelerimizle birlikte 17 mahallemize adalet neyi gerektiriyorsa o anlayışla hizmet ediyoruz. Bizim için tüm mahallelerimiz aynı derecede kıymetlidir.' ifadelerini kullandı.

'ÇORUM İÇİN AŞKLA ÇALIŞIYORUZ'

Çorum'un her mahallesinin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirten Aşgın, devam eden ve planlanan projeler hakkında da bilgi verdi.

Belediye olarak hizmet odaklı bir anlayışla çalıştıklarını ifade eden Aşgın, 'Tüm ekibimizle birlikte Çorum için aşkla çalışıyoruz. Bu şehre hizmetkâr olduğumuz bilinciyle dokunmadık yer, çözülmedik sorun bırakmamaya gayret ediyoruz. Hakk'ın rızasına, halkımızın duasına talip olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerin desteğiyle hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz.' diye konuştu.

Programa; AK Parti İl Başkan Vekili Osman Fatih Gümüş, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.