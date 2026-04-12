Gece dumanında saniyelerle yarıştılar, hayat kurtaran refleksler kazandılar. İzmir İtfaiyesi'nin 'Head Fire Project' eğitimiyle ekipler, en zor senaryolara hazır hale getirildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sahadaki personelin refleksini geliştirmek, kriz anında en doğru kararı hızlı şekilde almasını sağlamak, mesleki gelişimini desteklemek amacıyla 'Head Fire Project' eğitim programını başlattı. Eğitimin ilk aşamasını tamamlayan ateş savaşçıları, iki haftalık yoğun süreci geride bıraktı.

Eğitimlerin en çarpıcı kısmı ise gece senaryoları oldu. Yoğun duman, düşük görüş ve yüksek stres altında gerçekleştirilen tatbikatlarda, itfaiyeciler saniyeler içinde doğru karar vermeye zorlandı. Amaç, gerçek bir yangında yapılacak hataların önüne geçmek. Programın ilk haftasında; elektrik kaynaklı yangınlardan yüksek katlı bina yangınlarına, kimyasal risklerden metro ve tünel yangınlarına kadar kritik başlıklar işlendi. Yaralı tahliyesi, olay yeri yönetimi ve telsiz kullanımı gibi hayati konular sahada uygulamalı olarak test edildi.

Programın ilk aşamasını başarıyla tamamlayan ifaiyeciler için Eğitim Şube Müdürlüğü'nde sertifika töreni düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, İtfaiye Dairesi Başkan Vekili Ahmet Karaman, itfaiye şube müdürleri ve eğitmenler de katıldı. Törende konuşan İsmail Mutaf, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, itfaiye teşkilatına çok değer verdiğini söyledi. 2025 yaz aylarında kentin dört bir yanında çıkan orman yangınlarını hatırlattı. İtfaiyenin çok büyük yangınlara başarıyla müdahale ettiğini söyleyen İsmail Mutaf, 'Sahada çalışan ekiplerimiz büyük bir özveriyle bu yangınlarla başa çıktı. Kış aylarında da yoğun yağışlar nedeniyle itfaiye teşkilatımız sürekli sahadaydı' dedi.

İtfaiyecilerin göreve başladıktan sonra da eğitimlere devam ettiğine dikkat çeken Mutaf, 'Ekiplerimiz yangınlarda saatlerce görev yapıyor. Hakları ödenmez. Bu tür eğitimler, yeni alacağımız personel ve teknik donanımlarla teşkilatımızı daha da güçlü hale getireceğiz. Kurumum adına itfaiye teşkilatına çok güveniyorum. Türkiye'ye örnek bir itfaiye teşkilatımız var. Bunun daha da gelişmesini ve güçlenmesini istiyoruz.' dedi.

Eğitim Şube Müdürü Ömer Selçuk ise sadece bir eğitim projesini değil, itfaiye teşkilatının gelecek vizyonunu hep birlikte inşa etmek için aynı noktada buluştuklarını söyledi. Projenin birinci aşamasını tamamladıklarını söyleyen Selçuk, 'Bu süreçte sadece ter dökmedik. Attığımız her adımı ölçtük, her saniyeyi analiz ettik. Genç meslektaşlarımızın sahaya döndüğünde sadece işini yapan değil; bilinçli, kalifiye, analitik düşünen ve dünya standartlarında birer itfaiyeci olmaları için elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık' dedi. Konuşmaların ardından eğitimlerde başarısıyla ön plana çıkan itfaiye eri Serkan Ayekin'e plaket verildi. Eğitmenlere ve eğitime katılan personel de sertifika aldı.

Programın ikinci haftasını ise eğitimlerin zorlu kısımlarından olan arama-kurtarma oluşturacak.

Enkaz altında yaşam arama, dar alan operasyonları, ip teknikleri ve trafik kazalarına müdahale gibi senaryolar birebir uygulanacak.