Milli Eğitim Bakanlığı, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Ana Statüsü'nde değişikliğe gitti. Resmİ Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, üyelikten ayrılan öğretmenlerin aidat iadesi ve emekli yardımı haklarına ilişkin yeni kurallar getirildi.

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

22 Mart 1995 tarihli ana statünün 18'inci maddesinde yapılan değişiklikle, sandığa en az 120 ay aidat ödeyen ancak çeşitli nedenlerle üyeliği sona eren öğretmenlere yönelik haklar yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeye göre, üyeliği sona erenler talep etmeleri halinde birikmiş aidatlarını yasal faiziyle birlikte geri alabilecek. Ancak bu durumda emekli yardımı hakkından feragat etmiş olacaklar. İsteyen üyeler ise aidat iadesi almadan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olacakları tarihe kadar bekleyerek emekli yardımı alma hakkını koruyabilecek. Ayrıca, aidat iadesi almayıp emekliliği bekleyen ya da bu süreçte vefat eden üyelerin varislerine, birikmiş aidatlar üzerinden hesaplanan emekli yardımı tutarına, geçen süre için yasal faiz eklenerek ödeme yapılacak. Düzenlemede, sandık tarafından emanet hesaplara alınan emekli veya ölüm yardımı alacaklarına da ödeme tarihine kadar yasal faiz işletilmesi hükme bağlandı.