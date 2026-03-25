İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangın ve afet risklerine karşı müdahale kapasitesini artırmak için 14'ü kadın 100 itfaiye personeli alacak. KPSS'den en az 60 puan şartının arandığı başvurular 27 Mart'a kadar devam edecek, adaylar sözlü ve uygulamalı sınavların ardından belirlenecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, çoklu krizlerle daha etkin mücadele edebilmek amacıyla kadrosunu güçlendiriyor.

İzmir İtfaiyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere, 14'ü kadın toplam 100 itfaiye personeli için başvuru süreci başladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek alımlarla; arama kurtarma, yangınla mücadele, su baskınlarına müdahale ve teknik kurtarma alanlarında sahadaki müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Sınavlara katılmak isteyen adaylar, başvurularını İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü'nün Buca Toros yerleşkesine şahsen yapıyor. Tüm adaylar için 2024 yılında yapılan KPSS'den en az 60 puan alma şartı aranıyor. Başvurular 27 Mart'a kadar devam edecek. Şartları sağlayan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınavlara katılmaya hak kazanacak.

'İZMİR İTFAİYESİ HER AN GÖREVE HAZIR'

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkan Vekili Ahmet Karaman, küresel iklim krizi ve artan kuraklığın kentler için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Geçen yıl İzmir'de yaşanan büyük orman yangınlarını hatırlatan Karaman, 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın öncülüğünde 4 buçuk milyon nüfusa sahip kentimizin can ve mal güvenliğini korumak için teşkilatımızı güçlendiriyoruz. Bu kapsamda 100 yeni personelin istihdamı için süreci başlattık' dedi. Geçtiğimiz yıl meydana gelen ve ciddi tahribata yol açan yangınlarda İzmir İtfaiyesi'nin gece gündüz görev yaptığını, bu süreçte önemli bir deneyim kazandığını vurgulayan Karaman, 'İzmir'in olası yangınları en az hasarla atlatması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem araçlarımız hem de teşkilatımız 7 gün 24 saat göreve hazır. Ancak daha da iyi olmak için yoğun çaba gösteriyoruz' diye konuştu