BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atarak, büyüklerin gönlünü bir kez daha kazandı.

Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) bünyesinde düzenlenen özel programda, merkez üyeleri keyifli ve duygu dolu anlar yaşadı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da, başkan yardımcısı Mücahit Yıldızhan da ile birlikte programa katılarak, BAREM üyelerinin mutluluğuna ortak oldu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte, yaş almış bireyler için hazırlanan birbirinden renkli aktiviteler büyük beğeni topladı. Program kapsamında, Bursa'nın tarihi durakları, kültürel mirası ve kentle özdeşleşmiş önemli isimlerin yer aldığı içerikler üzerinden çeşitli etkinlikler düzenlenirken, katılımcılar hem geçmişe yolculuk yaptı, hem de eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

BAŞKAN AYDIN YAKINDAN İLGİLENDİ

Etkinlik boyunca BAREM üyeleriyle yakından ilgilenen Başkan Erkan Aydın, her bir katılımcıyla tek tek sohbet ederek onların hal ve hatırını sordu. Büyüklerin ellerini öperek saygısını gösteren Başkan Aydın, onlarla birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi. Programın ardından BAREM'de yer alan diğer salonları da ziyaret eden Başkan Aydın, burada devam eden etkinliklere katılan BAREM üyelerine de çiçek takdim ederek Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutladı.

Yaş almış bireylere duyulması gereken saygının önemine işaret eden Başkan Aydın, 'Burada etkinlik yapan büyüklerimizi ziyaret ettik. Hem onlarla vakit geçirdik, hem de Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladık. Kendilerinin de görüşlerini aldık. Biliyorsunuz, büyüklere verdiğimiz değer kadar toplumumuzun gelişmişliği ölçülür, biz de elimizden gelen değeri verip, iyi koşullarda vakit geçirmeleri için personelimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz.' dedi.

BAREM üyeleri de Başkan Aydın'ın ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, bunun yanında gerçekleştirdikleri aktiviteler ile birlikte keyif aldıklarını, eğlenceli bir vakit geçirdiklerini ifade etti.