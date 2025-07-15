Türkiye’de en çok ihracat yapan ikinci bölge olan Ege Bölgesi 2025 yılı haziran ayında ihracatını yüzde 7,3’lük artışla 3 milyar 200 milyon dolardan 3 milyar 434 milyon dolar taşıdı. Muğla, Ege Bölgesi'nin ihracatta artış rekortmeni oldu.İZMİR (İGFA) - Haziran ayında ihracat rakamlarındaki yükselişte 2025 yılında Kurban Bayramı tatililin 2024 yılındaki gibi 9 gün ilan edilmemesi ve parite etkili oldu. Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Ege Bölgesi illerinden Afyonkarahisar dışındaki tüm iller 2025 yılı haziran ayında ihracatlarını artırmayı başardılar.

İZMİR İHRACATINI HAZİRAN AYINDA YÜZDE 13 ARTIRDI

Ticaret Bakanlığı’nın, Faaliyet İllerine Göre İhracat istatistiklerine göre İzmir, haziran ayında ihracatını yüzde 13’lük artışla 1 milyar 728 milyon dolardan 1 milyar 950 milyon dolara taşıyarak Ege Bölgesi ihracatından yüzde 57 pay aldı ve Ege Bölgesi ihracatını domine etmeyi sürdürdü. 2024 yılı ocak – haziran döneminde 12 milyar 553 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren İzmir, 2025 yılının ilk yarısında yüzde 3’lük ihracat düşüşüyle 12 milyar 143 milyon dolarlık döviz getirisi elde etti.

Haziran ayında, İzmir’den en fazla ihracat 520 milyon dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar olurken, demir-çelik ihracatı 231 milyon dolarla ikinci basamakta yer aldı. Kazanlar ve makinalar 165,5 milyon dolarla en çok ihracatı yapılan üçüncü grup oldu.

Haziran ayında, İzmir’den en fazla ihracat 166,3 milyon dolarla Almanya’ya yapılırken, Hollanda’ya 143,4 milyon dolarlık, İspanya’ya 131,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

MANİSA, İZMİR’İ TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

2024 yılı haziran ayında 536,7 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi illeri arasında ikinci sırada yer alan Manisa, 2025 yılı haziran ayında ihracatını yüzde 2’lik artışla 548,5 milyon dolara taşıdı ve İzmir’i takibini sürdürdü. Manisa’nın 6 aylık ihracatı yatay bir seyirle 3 milyar 611 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

DENİZLİ’NİN 6 AYLIK İHRACATI YÜZDE 6 ARTTI

Denizli, geçtiğimiz yıl haziran ayında 312 milyon dolar olan ihracatını, 2025 yılı haziran ayında yüzde 3’lük artışla 321,4 milyon dolara taşıdı. Denizli’nin 6 aylık ihracatı yüzde 6’lık artışla 2 milyar 58 milyon dolardan 2 milyar 180 milyon dolara yükseldi.

2024 yılını 2 milyar 457 milyon dolarlık ihracat tutarıyla geride bırakan Balıkesir, haziran ayında 213 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. Balıkesir haziran ayında ihracatını yüzde 2,5 artırmayı başardı. Balıkesir’in altı aylık ihracatı yüzde 1’lik azalışla 1 milyar 189 milyon dolar oldu.

AYDIN’IN ALTI AYLIK İHRACATI YÜZDE 6,2 YÜKSELDİ

Ege Bölgesi’nde ihracatta pozitif bir tablo ortaya koyan illerden birisi de Aydın oldu. Aydın’ın haziran ayı ihracatı yüzde 9,4’lük artışla 121,6 milyon dolardan 133 milyon dolara ilerledi. Aydın, 6 aylık süreçte ihracatını yüzde 6,2 geliştirdi ve 908,5 milyon dolara ilerletti.

MUĞLA, EGE BÖLGESİNDE İHRACAT ARTIŞ REKORTMENİ OLDU

Su ürünleri sektöründe Türkiye lideri olan Muğla, haziran ayında ihracatını yüzde 16’lık artışla 94 milyon dolardan 109 milyon dolara çıkardı ve Ege Bölgesi’nde ihracat artış rekortmeni oldu. Muğla’nın altı aylık ihracatı da yüzde 5,2’lik gelişimle 613 milyon dolardan 646 milyon dolara çıktı.