İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Burhan Özfatura, kentin yıllardır çözülemeyen sorunlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Temiz Toplum Temiz Gelecek Platformu heyetini kabul eden Özfatura, ulaşımdan Körfez'e, liman politikalarından su ve çevre yönetimine kadar birçok alanda İzmir'in ağır bedel ödediğini söyledi.

İZMİR (İGFA) - Platform Başkanı Yunus Karakaya başkanlığındaki heyet, Özfatura'nın başkanlığını yürüttüğü Konak Engelsiz Yaşam Köyü Vakfı'nda gerçekleşen görüşmede, İzmir'in kronikleşen problemleri ve çözüm yollarını masaya yatırdı.



'Bu Trafik Mevcut Yollarla Çözülemez'



Özfatura, İzmir'deki trafik sorununa ilişkin değerlendirmesinde, klasik yol anlayışının artık iflas ettiğini belirtti. Dünya kentlerinde yaygınlaşan çok katlı yol sistemlerinin İzmir için zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Özfatura, havalimanı, Bornova ve Altınyol akslarında çift katlı yolların projelerinin yıllar önce hazırlandığını, ancak uygulanmadığını ifade etti.



Karşıyaka-Konak hattı için ise araç trafiğini tamamen dışlayan, yalnızca insan taşımaya dayalı tünel/feniküler sisteminin hem maliyet hem çevre açısından en doğru çözüm olduğunu dile getirdi.



Körfez ve Liman Uyarısı: 'Fonksiyon Ayrımı Yapılmadı, Bedeli Ağır Oldu'



Görüşmenin en kritik başlıklarından biri İzmir Körfezi oldu. Özfatura, Alsancak Limanı'nın yolcu ve turizme, konteyner taşımacılığının ise Çiğli-Tuzla hattına taşınması gerektiğini belirterek, bu ayrımın yapılmamasının Körfez üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.



Yanlış liman politikalarının:



Körfez trafiğini kilitlediği,



Çevresel riskleri büyüttüğü,



İzmir'in denizle bağını zayıflattığı ifade edildi.



Su Yönetiminde Çarpıcı Tespit: 'Milyonlarca Metreküp Su Denize Akıtılıyor'



Özfatura, su yönetimine ilişkin değerlendirmesinde ise daha sert ifadeler kullandı. Yağmur suyu ile atık suyun ayrı sistemler üzerinden taşınması için hazırlanan projelerin sonradan değiştirildiğini hatırlatan Özfatura, bunun sonucunda temiz yağmur sularının denize karıştığını söyledi.



Bu durumun:



Yeraltı sularında tuzlanmaya,



Tarım alanlarının zarar görmesine,



Körfez ekosisteminin bozulmasına yol açtığı vurgulandı.



'Bir damla suyun bile hayati olduğu bir dönemde bu tablo kabul edilemez' değerlendirmesi yapıldı.



Çevre ve Yeşil Alan Eleştirisi: 'Körfez Betonlaşma Baskısı Altında'



Körfez çevresinde yapılan düzenlemelerde yeşil alan ve rekreasyon dengesinin gözetilmediğini belirten Özfatura, dolgu alanlarının büyük bölümünün betonlaşmaya açıldığını söyledi. Yeşildere Havzası başta olmak üzere, çevre odaklı kentsel dönüşüm ve kent ormanları projelerinin yeniden gündeme alınması gerektiği ifade edildi.



Yunus Karakaya: 'İzmir Günü Kurtarmıyor, Sorun Biriktiriyor'



Temiz Toplum Temiz Gelecek Platformu Başkanı Yunus Karakaya, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:



'İzmir'in yaşadığı sorunlar günübirlik kararların sonucudur. Trafikten Körfez'e, limanlardan su yönetimine kadar her alanda planlama eksikliği görülüyor. Yıllar önce hazırlanan projelerin bugün hâlâ konuşuluyor olması, sorunun ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Platform olarak İzmir'in geleceğini ilgilendiren bu başlıkların takipçisi olacağız.'





Ziyarete Platform Başkanı Yunus Karakaya'nın yanı sıra Oktay Karaçelik, Tekin Alptekin, Cem Şeker ve Bora Koçu da katıldı. Görüşme, İzmir'in geleceği için bilimsel planlama, şeffaf yönetim ve çevre duyarlılığı vurgusuyla sona erdi.