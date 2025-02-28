İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, üzerinde hassasiyetle durduğu projelerden biri olan ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’nin protokolü imzalandı. Başkan Günay, “Verdiğimiz her sözü yerine getiriyoruz. Güzelbahçe’yi Engelli dostu bir kent yapacağız” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi için ilk adımı atıyor. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan 2 bin metrekareye yakın alanda Engelli bireyleringüzel zaman geçirebileceği, sosyalleşebilecekleri bir merkez yapılacak.

‘Güzelbahçe her yönden farkını ortaya koyacak’

Engelli vatandaşların ve ailelerinin sosyal hayata katılımlarını artırmak adına seçim öncesinde vaat ettiği Engelsiz Yaşam Merkezi projesini hayata geçireceklerine söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “ Bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Biz bu projemizi yine bir hayırseverimizindestekleriyleyapacağız. İnşaat sektöründe isminden söz ettiren Cemer İnşaat bu projemizi üstlendi. Bu önemli projede bizlere destek oldukları için Cemer İnşaat sahibi Mustafa Eroğlu’na teşekkür ediyorum. Bu merkezimize babası Murat Eroğlu’nun ismini vereceğiz. Oğlu İnşaat MühendisiMurat BatuğhanEroğlu’da bu projede şantiye şefliğini üstlenecek. Projeyimimar Tuğçe Doğan çizecek.Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Baba ve oğlu bu noktada çok kıymetli ve önemli bir katkı koyuyor.

Güzelbahçe Belediyesi Murat Eroğlu Engelli Merkezi olarak protokolümüzü imzaladık. Güzelbahçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla hayata geçirilecek projemizde Güzelbahçe’de yaşayan herkesin eşit şartlarda hayatını sürdürebilmesi için çalışıyoruz. Murat Eroğlu Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarını karşılayacak bir merkez olacak. Burada rehabilitasyon, eğitim, atölye çalışmaları ve sosyal etkinlikler düzenlenecek. Engelli bireyler ve aileleri için büyük bir destek noktası olacak olan Engelsiz Yaşam Merkezi, modern ve erişilebilir mimarisiyle dikkat çekecek. 0-6 yaş grupları için oyun odaları ve diğer yaş grupları için sanatsal aktivitelere(resim,müzik,seramik, tiyatro vb.) yönelik atölyeler, atölyelerde yapılan çalışmaların sergilenebileceği ve dramaların sunulacağı çok amaçlı salon, bahçede çocuklar için özel oyuncaklarla tasarlanacak oyun alanı bulunacak. Diğer yaş gruplar için açık spor alanları yapılacak. 2 kattan oluşan Engelsiz Yaşam Merkezimiz engelli vatandaşların kolay ve rahat ulaşabilecekleri bir mimariye sahip olacak. Engelli vatandaşlarımızın bağımsız yaşam becerisine destek sağlayacak olan merkezde, seminer, tiyatro, konferans gibi toplu etkinliklerin yapılabilecekler. Kısa süre içerisinde temelini atacağımız Engelsiz Yaşam Merkezi’mizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum ” ifadelerini kullandı.

Güzelbahçe Belediyesi, Murat Eroğlu Engelsiz Yaşam Merkezi Belediye Meclisi’nde kabul edildikten sonra temelleri atılıp, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde açılışı gerçekleştirmeyi planlıyor.