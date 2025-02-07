İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde eğitim veren alanında uzman Öğretim üyeleri, asistan ve öğrenciler önce eğitim verdi, ardından Güzelbahçe’de doğa yürüyüşü yaparak zinde kalmanın faydalarını pratikte de göstermiş oldu.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi’nin, her hafta Perşembe günleri düzenlediği Sağlıklı Yaş Alma Eğitimi veren Geriatri Bilimler Derneği, IHM International, LR firması ve 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Geriatri Bilim Dalı hocaları Güzelbahçe’nin doğasını tanımak ve zinde kalmak için Güzelbahçe Yaka Ormanı’nda yürüyüş düzenledi.

İlk olarak Yaka Mahallesi Cemevi’ni ziyaret eden akademik eğitimci, asistan ve öğrenciler ardından Yaka Ormanı mesire alanında yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından Güzelbahçe manzarasında piknik yapıldı.

Yapılan eğitimlerin çok değerli olduğunu söyleyen 9 Eylül Üniversitesi İç Hastalıkları, Geriatri ve Sinir Bilimleri Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, "Güzelbahçe Belediyesi ve 9 Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği desteği ile yara bakımı kursunun serbest zaman aktivitesi olarak bugün Güzelbahçe’de doğa yürüyüşü düzenledik. Bize bugün bu imkânı sağlayan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve çok kıymetli eşi Nermin Günay’a teşekkürü bir borç biliyorum. Türkiye'de hasta bakımı ile kronik hasta bakımı ile uğraştığı çoğunluğunun geriatriuzmanlarının oluşturduğu bir hekim grubuna uluslararası ölçekte ve bilimsel boyutlarıyla ve hastanemiz bilim dalımızda pratik yaraya halk arasında yatak arası olarak bunların yaralar başta olmak üzere yara bakımının bilimsel boyutları nasıl gerçekleştirileceğini öğretebilmek ve Türkiye genelinden gelen geriatri uzmanlarının da bu konuda nasıl yol izleyebileceklerini göstermek amacıyla konusunda deneyimli uluslararası ulusal eğitimcilerin önderliğinde pratik imkan kazandırdık. Eğitimlerimize bugün ara vererek Almanya’dan gelen hocalarımızla birlikte yürüyüş yaparak şehrimizin güzelliklerini tanıtma fırsatı bulduk” diye konuştu.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ise, "Sağlıklı Yaş alma Merkezi’mizde yapmış olduğumuz eğitimlerle vatandaşlarımızı bilgilendirirken bir yandan da değerli hocalarımızın tecrübe ve bilgilerinden yararlanıyoruz. Bugün için de hocalarımıza, mavi ile yeşilin bütünleştiği Güzelbahçe’mizin güzelliklerini gösterdik. Doğa yürüyüşü düzenledik, ardından küçük bir piknik organize ettik. Özellikle yurtdışından gelen hocalarımızı misafir etmek ilçemiz için çok kıymetli. Bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.