Gezi Direnişi’nde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 12. yılında Güzelbahçe’de adına verilen parkta anıldı; adalet ve dayanışma mesajları verildi.İZMİR (İGFA) - Gezi Direnişi sırasında Eskişehir’de uğradığı saldırı sonucu 10 Temmuz 2013’te hayatını kaybeden 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, Güzelbahçe Kahramandere Mahallesi’nde adına verilen parkta anıldı.

Törene Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Güzelbahçeli katıldı.

Ali İsmail’in ağabeyi Gürkan Korkmaz’ın mesajı okundu: “12 yıldır evladımız yanımızda değil, bu acı sürüyor. Ama binlerce Ali İsmail var. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve tüm halkı selamlıyorum.”

ADALET VE BARIŞ SİMGESİ

Ayşe Akın, “Ali İsmail özgürlüğü ve demokrasiyi savundu, ama genç yaşta bizden alındı. 12 yıl geçti, acımız taze. Mustafa Günay’ın açtığı bu park, şiddetin yenilemeyeceğini, sevginin galip geleceğini hatırlatacak. Eşitlik, adalet ve barışın simgesi olacak,” dedi. Akın, her ağacın ve çimin Ali’nin anısını yaşatacağını vurguladı.

Devrim Seyrek, “Ali’nin düşleri yarım kaldı. Gezi’de Berkin, Ethem, Mehmet gibi gençler öldürüldü. Katiller hâlâ cezasız, anneler yuhalandı. Bugün de gençler içeride, nedenleri belirsiz. Ali tekme ile öldürüldü, cezalar indirildi. Bu kötülükle mücadele için bir aradayız. Kurtuluş yok tek başına, hep beraber” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Ali İsmail’in adının yer aldığı alana karanfiller bırakılarak anma tamamlandı.