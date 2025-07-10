Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlenmelerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Kadın Yaşam Merkezleri, meslek edindirme kurslarıyla yeni kapılar açıyor. Bu kurslar arasında en çok ilgi görenlerden biri ise pastacılık atölyesi oldu.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Bayır, Yeşilyurt ve Yatağan Kadın Yaşam Merkezleri’nde düzenlenen pastacılık kursları, kadınların meslek sahibi olma yolculuklarında önemli bir adım niteliği taşıyor.

Halk Eğitim Merkezleri iş birliğiyle yürütülen kurslarda, katılımcılar pasta yapım tekniklerinden hijyen kurallarına, sunum estetiğinden temel gıda bilgilerine kadar birçok alanda eğitim alıyor.

‘Mesleğime İlk Adım’ programı kapsamında gerçekleştirilen bu eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınlar, sertifika alarak kendi iş yerlerini açma ya da özel sektörde istihdam edilme fırsatı elde ediyor. Pastacılık kursuna katılan birçok kadın, ev ekonomisine katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kendi markasını yaratma yolunda ilk adımlarını da atıyor.

Kadın Yaşam Merkezleri sadece mesleki kurslarla değil; diyetisyen buluşmaları, hukuki ve psikolojik danışmanlık gibi çok yönlü desteklerle de kadınların yaşamını kolaylaştırıyor. Açıldığı günden bu yana 97 kadının farklı atölyelere katıldığı merkezlerde, pastacılık kursu en çok tercih edilen eğitimler arasında yer alıyor.

Pastacılık kursuna katılmak isteyen kadınlar ön kayıtlarınışahsen, www.mugla.bel.tr adresi üzerinden ya da 444 48 01 numaralı telefondan yapabiliyor.

BAŞKAN ARAS: “KADINLARIN EKONOMİK VE SOSYAL HAYATTA DAHA GÜÇLÜ OLMALARIİÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kadın Yaşam Merkezleri ve yürütülen pastacılık kurslarıyla ilgili yaptığı açıklamada kadınların toplumdaki yerinin güçlendirilmesinin temel önceliklerinden biri olduğunu vurguladı, “Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bireyler olarak yer alabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kadın Yaşam Merkezlerimiz bu vizyonun en somut örneklerinden biri. Pastacılık gibi meslek edindirme kurslarımızla kadınlara hem meslek hem de özgüven kazandırıyoruz. Kendi ayaklarıüzerinde duran, üretime ve ev ekonomisine katkı sağlayan kadınlarımızın sayısını artırmak istiyoruz. Yeşilyurt, Bayır ve Yatağan’da açtığımız merkezlerdeki bu ilgi bizi son derece mutlu ediyor. Kadın emeğini görünür kılan ve toplumsal eşitliğe katkı sağlayan her çalışmanın yanındayız.”