İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, Manisalı Dernekler Federasyonu (MANİSA-FED)'nu ziyaret ederek iki kent arasında iş birliği ve dayanışma mesajı verdi.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, Manisalı Dernekler Federasyonu (MANİSA-FED) yönetimini ziyaret ederek İzmir-Manisa hattında ortak projeler ve iş birliği fırsatlarını görüştü.

MANİSA-FED Genel Başkanı İsmail Akarsu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, yerel ekonomi, esnafın karşılaştığı güncel sorunlar ve sivil toplumun kent yaşamındaki rolü masaya yatırıldı. Görüşmede, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımının önemine dikkati çekilirken, Federasyon Başkan Yardımcısı Hülya Açan, kadınların ve gençlerin ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif rol almasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Ziyarette konuşan Başkan Akarsu, 'Güzel İzmir'imiz ve Manisa'mız için hizmet yarışında heyecanımızı diri tutacağız. Esnafımızın gücü, kentlerimizin kalkınmasında belirleyici bir unsurdur. Bu tür buluşmalar ortak aklı büyütüyor' dedi.

Birlik Başkanı Yalçın Ata ise, esnaf ve sanatkârların sürdürülebilir büyümesi için federasyonlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin önemine vurgu yaparak, 'Karşılıklı dayanışmamız güçlenecek' ifadelerini kullandı.

Ziyaret, iyi niyet temennileri ve ortak çalışmaların artırılması kararlılığıyla sona erdi.