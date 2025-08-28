İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl da birbirinden ünlü sanatçıların konserleri, tiyatro oyunları, stand-up gösterileri ve özel sahne performanslarıyla ziyaretçilere müzik ve sanat dolu akşamlar yaşatacak.İZMİR (İGFA) - Dünyanın en köklü uluslararası genel ticaret fuarlarından ve Türkiye’nin ilk fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 94’üncü kez kapılarını açıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından “Fuar Şehrin Kalbinde” sloganıyla düzenlenen fuar, 29 Ağustos-9 Eylül 2025 tarihleri arasında Kültürpark’ta ziyaretçilerini ağırlayacak. İEF, bu yıl da birbirinden ünlü sanatçıların konserleri, tiyatro oyunları, stand-up gösterileri ve özel sahne performanslarıyla İzmirlilere unutulmaz anlar yaşatacak.

ÇİM KONSERLERİ’NİN İLK KONUĞU CANDAN ERÇETİN

Fuarın en sevilen ve klasikleşen etkinliklerinden Çim Konserleri, bu yıl da on binlerce müzikseveri Kültürpark’ta buluşturacak. 29 Ağustos’ta Candan Erçetin ile başlayacak konser serisi, 30 Ağustos’ta Edis ve ön performansta Ali Altay ile İzmirlilere Zafer Bayramı coşkusunu yaşatacak. 31 Ağustos’ta Yıldız Tilbe, 1 Eylül’de Ceza, 2 Eylül’de Nihat Sırdar ile 90’lar Kafası sahnede olacak. 3 Eylül’de Derya Uluğ, 4 Eylül’de de Gripin Migros sponsorluğunda Çim Konserleri’nde yer alacak. Çim Konserleri kapsamında 5 Eylül’de Mustafa Sandal, 6 Eylül’de Selda Bağcan, 7 Eylül’de Sertab Erener, 8 Eylül’de Duman sahne alacak. Fuarın son günü 9 Eylül’de ise Mor ve Ötesi, İzmir’in kurtuluşunun 103. yılına yakışır bir final yapacak. Konserler saat 21.15’te başlayacak.

TİYATRO VE STAND-UP RÜZGARI

Müzik şöleninin yanı sıra tiyatro ve gösteri sanatları da fuar akşamlarına renk katacak. 1 Eylül – 8 Eylül tarihleri arasında Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nda sırasıyla Oyun Atölyesi’nin “Hayvan Çiftliği” oyunu, Deniz Göktaş stand-up, Aşkım Kapışmak stand-up gösterileri, Ali Congun - "Adliye Çayı" Stand Up, Miray Akovalıgil’in “Ya Bende Bir Şey Yoksa” adlı gösterisi, sihirbaz Enver Ertaş’ın “The Illusionist” performansı, Anlatan Adam “İbrahim Türker” stand-up ve Tahsin Hasoğlu’nun stand-up gösterileri yer alacak. Tüm gösteriler saat 20.00’de başlayacak ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

YEME-İÇME VE ETKİNLİK ALANI’NDA FESTİVAL HAVASI

Bu yıl yenilenen Yeme-İçme ve Etkinlik Alanı da dopdolu bir sahne programı ile ziyaretçilere festival havası yaşatacak. 19.00-21.00 saatleri arasında sahneye çıkacak isimler arasında Gizem Ataş&Muffin Band, Sedat Yüce, Dolce Band, Ibis Maria Latin Night, İtalyan müzik grubu Tamburi Del Vesuvio, Nilay Selçuk, Sevil Arnoczky ve Burak Kibar gibi sanatçılar yer alacak. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Kültür Orkestrası da özel performanslarıyla fuar atmosferini renklendirecek. Renkli konserleri DJ performansları tamamlayacak. 6–7 Eylül tarihlerinde ise Dans Festivali Yarışmaları, salsa, bachata ve kizomba tutkunlarını bir araya getirecek.

SANAT VE EĞLENCE BİR ARADA

Müzik, tiyatro, stand-up ve dansla dolu etkinlikler sayesinde İzmirliler, fuar boyunca her akşam farklı bir sanat deneyimi yaşayacak. 29 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında Kültürpark’ta gerçekleşecek İzmir Enternasyonal Fuarı, yine kentin kültür ve eğlence hayatına damgasını vuracak.

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın ana sponsoru Folkart, etkinlik sponsoru ise Migros oldu. Fuar giriş ücretleri tam 40 TL, öğrenci 25 TL olarak belirlendi. Fuar, her gün 16.00 – 23.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.