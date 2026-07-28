İzmir Bornova Belediyesi, bu yıl Eylül ayında ikinci kez düzenlenecek Reçel Festivali öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

İZMİR (İGFA) - Festival kapsamında reçel üretecek kadınların bilinçli ve güvenli üretim yapabilmesi amacıyla Yakaköy'de kapsamlı bir hijyen eğitimi düzenlendi. İzmir Bornova Belediyesi ile Gıda Mühendisleri Odası iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimde, üreticilere gıda hijyeni ve gıda güvenliği konusunda uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Gıda Mühendisi Cansu Öz Kelek tarafından verilen eğitimde, reçel üretiminde dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları, güvenli üretim süreçleri ve tüketici sağlığını korumaya yönelik temel uygulamalar anlatıldı. Katılımcılar, eğitim sonunda merak ettikleri konuları uzmanına birebir sorma fırsatı bularak üretim süreçlerine ilişkin önemli bilgiler edindi.

Hijyen paketi ve üretim desteği bir arada

Eğitimin ardından Reçel Festivali'ne katılacak üreticilere hijyen standartlarını desteklemek amacıyla kapsamlı bir hijyen paketi dağıtıldı. Pakette sıvı el sabunu, şampuan, limon kolonyası, bulaşık deterjanı, çöp poşeti, ped, önlük, bone, maske, mikrofiber bez, bulaşık süngeri, tek kullanımlık eldiven, banyo sabunu, diş macunu ve diş fırçası yer aldı. Ayrıca üreticilere festivalde kullanmaları için reçel yapımında ihtiyaç duyacakları kavanoz ve şeker desteği de sağlandı.

Başkan Eşki: 'Kaliteli üretim bilgiyle başlar'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Reçel Festivali'nin yalnızca yöresel lezzetlerin tanıtıldığı bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda kadın emeğini ve yerel üretimi destekleyen önemli bir organizasyon olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Yerel üreticilerimizin emeklerini en sağlıklı ve en güvenli şekilde vatandaşlarımızla buluşturmasını önemsiyoruz. Kaliteli üretimin temelinde bilgi ve hijyen vardır. Bu nedenle festival hazırlıklarını sadece organizasyon boyutuyla değil, eğitim ve üretim desteğiyle de sürdürüyoruz. Yakaköy Reçel Festivali'nin hem üreticilerimiz hem de Bornova için örnek bir dayanışma ve kalkınma modeli olmasını hedefliyoruz.'

Bornova Belediyesi, düzenlediği eğitim programlarıyla üreticilerin bilgi düzeyini artırmayı, festival sürecinde hijyen ve gıda güvenliği standartlarını en üst seviyeye taşımayı ve yerel üretimin kalitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.