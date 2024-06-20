İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı çalışanları, Manisa'da bulunan ve Türkiye'deki 3 farklı geyik türünden biri olan yavru karacaya şefkatle bakıyor. Seval ismini verdikleri 45 günlük minik yavru görevliler tarafından biberonla besleniyor.İZMİR (İGFA) - Manisa'da bir çiftçi tarafından ormanda bulunan yavru karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Henüz 45 günlük olan dişi karaca, veteriner hekimler tarafından tedavi edildi. Sağlık durumu kontrol edilen minik yavru, park görevlilerince korumaya alındı.

Doğal Yaşam Parkı'nda bulunmayan bir tür olan karaca, kısa sürede herkesin sevgisini kazandı. Görevliler Hüseyin Dündar ile Emin Onbaşı hem gündüz hem de gece 4 saat aralıkla beslenmesi gereken karacayı hiç yalnız bırakmıyor. Minik yavruyu belirlenen saatlerde biberonla besliyor.

Veteriner Sağlık Teknikeri Hüseyin Dündar, annesinden ayrı kalan ve beslenemeyen karacanın geldiğinde bitkin bir halde olduğunu söyledi. Düzenli bir şekilde besledikleri karacanın kendilerine alıştığını ifade eden Dündar, “Burada veteriner hekimlerimiz ön kontrollerini yaptı. Gerekli tedaviler uygulandı. Biz de bir aydır biberonla gece -gündüz besliyoruz. Biz ona süt anneliği yapıyoruz. Bizi gördüğü zaman kokumuza alıştığı için annesi sanıyor. Bu da aramızda özel bir bağ kurulmasını sağladı. Bize, sesimize aşina. Korkmuyor. Onu sevdiğimiz ve beslediğimiz için bize yakınlık gösteriyor. Yaptığımız şey küçük bir bebeği büyütmek gibi. Böyle bir duygu besliyorum. Onun sağlıklı şekilde büyümesine şahit olmak, onun büyüdüğünü görmek bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.