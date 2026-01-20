İzmir Büyükşehir Belediyesi, bilgiyi şehrin her köşesine ulaştırmak için 'İzmir Dijital Sağlık Akademisi' projesini başlattı. Koruyucu sağlık, ruh sağlığı ve iş güvenliği gibi pek çok konuda uzmanlar tarafından hazırlanan eğitim videoları ve webinarlar, dijital platformda ücretsiz olarak sunulacak.

İZMİR (İGFA) - Sağlıklı bir kent ve bilinçli bir toplum için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bilgi ve farkındalığı artırmak için Dijital Sağlık Akademisi kurdu.

2025'te Sağlığı Geliştiren Belediye (SAGEB) unvanını alan Türkiye'deki ikinci büyükşehir belediyesi olan İzmir Büyükşehir, hem kendi yürüttüğü hizmetlerin kapsamını aktarmayı hem de koruyucu halk sağlığına yönelik bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

https://www.youtube.com/@İzBBSağlıkİşleri adresi üzerinden başlatılan çalışma kapsamında yurttaşlar, uzmanlar tarafından hazırlanan eğitim videoları ve webinarları ücretsiz olarak izleyebiliyor.