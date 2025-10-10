İzmir Çiğli Belediyesi, çevre düzenleme ve bakım çalışmalarını sonbahar mevsiminde de hız kesmeden sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz boyunca yürütülen ağaç budama faaliyetlerine Aydınlıkevler Mahallesi'nde devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - Sonbaharın etkisiyle artan rüzgarlar nedeniyle kırılma riski taşıyan ağaçlarda budama ve bakım çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda hem çevre düzenlemesi sağlanıyor hem de vatandaşların güvenliği için gerekli önlemler alınıyor.

İLÇE GENELİNDE PLANLI ÇALIŞMA

Ağaç bakım ve budama işlemleri, Çiğli genelinde belirlenen program doğrultusunda sürdürülecek. Belediye ekipleri, yeşil alanların korunması ve kent estetiğinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını periyodik olarak farklı mahallelerde yürütecek.

ALT GEÇİTLERE ESTETİK DOKUNUŞ

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise İZBAN Çiğli Alt Geçidi'nde boyama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Geçidin duvarları tek tek yenilenirken, bölge modern ve temiz bir görünüme kavuşuyor. Çiğli Belediyesi'nin hem çevre hem de kent estetiği açısından yürüttüğü bu kapsamlı çalışmalar, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

BAŞKAN YILDIZ: 'ÇİĞLİ'Yİ DAHA YAŞANABİLİR BİR KENT HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; 'Kentimizin her köşesinde hem çevre düzenlemesi hem de estetik dokunuşlarla yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Ağaç budama ve bakım çalışmalarımız, vatandaşlarımızın güvenliği kadar doğanın sağlığı için de büyük önem taşıyor. Alt geçit gibi yoğun kullanılan alanlarda ise görsel iyileştirmelerle kentimizi daha yaşanabilir hale getiriyoruz. Çiğli halkı için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.'