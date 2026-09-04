İzmir Çiğli Belediyesi'nin istihdam odaklı mesleki eğitim projeleri kapsamında hayata geçirilen istihdam garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kurslarının üçüncü dönemi başlıyor.

İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası, İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) ve Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle yürütülen istihdam garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kurslarının üçüncü dönem eğitimleri başlıyor.

40 KURSİYER EĞİTİM ALMAYA HAK KAZANDI

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 32 Türk vatandaşı ve uluslararası koruma statüsündeki 8 Suriyeli olmak üzere toplam 40 kursiyer eğitim almaya hak kazandı.

Kursiyerler, 7 Eylül Pazartesi günü başlayacak eğitim programı kapsamında hem teorik hem de uygulamalı eğitim alacak.

SOSYAL KAPSAYICILIĞI DESTEKLEYEN EĞİTİM PROGRAMI

Toplam 300 saat sürecek eğitim programında kursiyerlere, sektörün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve beceriler kazandırılacak. Eğitimlerde; hamur hazırlama tekniklerinden ekmek üretimine, pastacılık uygulamalarından hijyen kurallarına kadar birçok farklı konuda kapsamlı eğitim verilecek.

Mesleki becerilerini geliştirme fırsatı bulacak olan kursiyerler, eğitim sürecinin sonunda sertifika almaya hak kazanacak. Programla birlikte katılımcıların sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel olarak iş hayatına kazandırılması amaçlanıyor.

BAŞKAN YILDIZ: 'İNSANLARIMIZIN GELECEĞİNE DOKUNAN PROJELER ÜRETİYORUZ'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, mesleki eğitimin istihdama açılan en önemli kapılardan biri olduğunu belirterek, şunları söyledi; 'Vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunan, onların geleceğine katkı sunan projeler geliştirmeye büyük önem veriyoruz. İstihdam garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursumuz da bu anlayışın önemli örneklerinden biri. Meslek sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın nitelikli eğitim almasını, yeni beceriler kazanmasını ve iş hayatında güçlü bir şekilde yer almasını hedefliyoruz. Bu programın bir diğer önemli yönü ise sosyal kapsayıcılığı desteklemesi. Farklı yaşam deneyimlerine sahip kursiyerlerimizi aynı eğitim ortamında buluşturuyor, herkesin üretime ve istihdama katılabilmesi için fırsatlar oluşturuyoruz. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizin sertifikalarını alarak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanlar arasında yer alacağına inanıyorum. Çiğli'de kimsenin kendini yalnız hissetmediği, herkesin fırsatlara eşit şekilde ulaşabildiği bir kent oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.'