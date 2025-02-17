İzmir Çiğli Belediyesi tarafından, Köyiçi Mahallesi’nde başlatılacak kentsel dönüşüm çalışması öncesinde Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız mahalle sakinleriyle bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli Belediyesi’nin ev sahipliğinde Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, Köyiçi Mahalle Muhtarı Ahmet Çelik ve çok sayıda Köyiçi Mahallesi sakini katılım gösterdi. Başkan Yıldız, toplantıya katılan vatandaşların kentsel dönüşüm planlamasıyla ilgili sorularını tek tek dinleyip, cevapladı.

BAŞKAN YILDIZ: “SİYASET ÜSTÜ GÖRÜYORUM.”

Köyiçi Mahallesi’nin planlama sorununu çözme kararlılığını ifade eden Başkan Onur Emrah Yıldız, “İlçemizin kronikleşmiş sorunlarının başında gelen Köyiçi Mahallesi imar sorununu çözmek için yalnızca elimi değil gövdemi taşın altına koyacağım. Bu meseleyi siyaset üstü görüyorum. Hangi kurumlarla görüşmek gerekiyorsa görüşeceğim. Deprem gerçekliğini de göz önünde bulundurursak tek bir hemşehrimin dahi risk altında yaşamasına göz yumamam. Köyiçi Mahallesi’nde ikamet eden komşularımızın çıkarlarını ve rızasını gözeterek bu sorunu hep birlikte nihayete erdireceğiz” diye konuştu. Köy içi Mahallesi’nde geçmiş yıllarda yapılan plana itirazların olduğunu ve çalışmaların tüm bu süreçler gözetilerek, vatandaşla ortak irade gösterilerek gerçekleşeceğini belirtti.

“BİR İRADE ORTAYA KOYUYORUZ.”

Köyiçi Mahallesi yaşayanlarına yapılan teknik sunumda; yaşanan süreç aktarılırken; halkın odak olduğu, kentin gelişirken dirençli bir alt yapıya sahip olması için planlı bir kentsel dönüşüm hedefinin altı çizildi. Başkan Yıldız; deprem gerçeğini vurguladığı konuşmasında; Geçtiğimiz günlerde; deprem bölgesine gittim. Adıyaman’da biri iki, biri dört yaşında kız çocuğunun mezarlarını gördüm; çok acıydı, kendime gelemedim. İstiyorum ki; burası dönüşsün ve hem yerinde hem depreme dayanıklı doğru bir modelle dönüşsün. Söz, kimsenin hakkını yedirmeyeceğim. Bu işi, içinize sinecek şekilde; rızalık temelinde yapalım istiyorum. Bir heyet oluşturun ve bize dönün. Biz bir irade ortaya koyuyoruz, sizler de sahip çıkın. Ben de hakkınız için ne yapmam gerekiyorsa yapayım.” ifadelerini kullandı.