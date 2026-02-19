İzmir Çiğli Belediyesi'nin mesleki eğitime ve istihdama yönelik örnek projelerinden biri olan istihdam garantili pastacılık ve ekmekçilik kurslarının ikinci dönemi başlıyor.

İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası, İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) ve Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle hayata geçirilen projenin ilk dönemi geçtiğimiz aylarda başarıyla tamamlanmıştı.

İkinci dönem için açılan kurslara 216 kişi başvuruda bulundu. 216 kişi arasından yapılan değerlendirmelerle 18-40 yaş aralığındaki 35 kursiyer, yüz yüze mülakatla belirlenerek eğitime katılma hakkı kazandı.

300 SAATLİK YOĞUN EĞİTİM

Gıda sektöründe her geçen gün artan nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmeyi hedefleyen şeker, pasta ve ekmek yapım kursları, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında yürütülecek.

Toplam 300 saat sürecek eğitim programında kursiyerler, hem teorik hem uygulamalı derslerle mesleğin inceliklerini öğrenecek.

KALFALIK BELGESİ VE İŞ GARANTİSİ

İstihdam garantili olarak hayata geçen kurs programını başarıyla tamamlayan katılımcılar, kalfalık belgesi almaya hak kazanacak. Böylece mesleki yeterliliklerini resmileştiren kursiyerler, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel olarak iş hayatına kazandırılacak.

'BAŞKAN YILDIZ: SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ ÜRETİM VE İSTİHDAMLA GÜÇLENDİRİYORUZ'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, projeye ilişkin yaptığı açıklamada istihdam odaklı çalışmaların öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Yıldız, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal belediyeciliği yalnızca destek değil, aynı zamanda üretim ve istihdamla güçlendirmek gerektiğini savunuyoruz. Gıda sektörü büyüyor ancak nitelikli ara eleman ihtiyacı her geçen gün artıyor. Biz de bu ihtiyaca çözüm üretmek için odalarımız ve eğitim paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz.216 başvuru, doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir. Seçilen 35 kursiyerimiz 300 saatlik yoğun bir eğitim sürecinden geçecek. Eğitim sonunda kalfalık belgesi alarak meslek sahibi olacak ve iş garantisiyle çalışma hayatına adım atacaklar. Çiğli'de kimseyi yalnız bırakmıyor ve iş arayan vatandaşlarımıza yeni bir gelecek kapısı aralıyoruz 'diye konuştu.