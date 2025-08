İzmir Çiğli Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Şirintepe Mahallesi’nde yaşayan ve uzun süredir tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren Mehmet Koçak, merdivenlerden dolayı evine girip çıkmakta büyük zorluk yaşıyordu. Fiziksel engeli nedeniyle her gün aynı sıkıntıyla karşı karşıya kalan Koçak’ın imdadına Çiğli Belediyesi yetişti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Koçak’ın isteği üzerine harekete geçerek evine engelli asansörü yaptı. Artık evine güvenli ve rahat bir şekilde girip çıkabilen Mehmet Koçak, yaşadığı mutluluğu dile getirerek Çiğli Belediyesi’ne teşekkür etti.

KOÇAK’IN EVİNİN KAPILARI ARTIK DAHA ERİŞİLEBİLİR

Asansörün elektrik tesisatı ve boya çalışmaları tamamlanırken, Mehmet Koçak’ın evine daha rahat ve güvenli şekilde erişebilmesi için engelli rampası da yapılarak kullanımına sunuldu.

BAŞKAN YILDIZ: “KİMSE KENDİNİ YALNIZ HİSSETMESİN DİYE BURADAYIZ”

İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Çiğli’de hiç kimsenin kendini yalnız hissetmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Yıldız, Her vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Mehmet Amca’mızın hayatına küçük de olsa bir dokunuş yapabildiysek ne mutlu bize. Mehmet Amca’mızın yaşadığı zorluğu öğrendiğimizde, hemen ne yapabiliriz diye düşündük. Çünkü bir vatandaşımızın evine girip çıkarken bile zorluk yaşaması, bizim için kabul edilemez bir durum. Biz bu görevlere sadece yol, asfalt ya da bina yapmak için gelmedik. Asıl görevimiz, bu şehirde yaşayan her bireyin yaşamına değer katmak. Özellikle dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştırmak, bizim için bir sorumluluktan öte, vicdani bir görev. Mehmet Amca’mızın evine engelli asansörü yapılması belki çok büyük bir proje gibi görünmeyebilir ama onun yaşam kalitesine etkisi çok büyük. Artık o evine başkasının yardımı olmadan, özgürce girip çıkabiliyor. Bizim için en büyük ödül, yüzündeki o tebessüm. Çiğli Belediyesi olarak, ‘kimse geride kalmasın’ diyerek çıktık bu yola. Bizim yönetim anlayışımızda ayrımcılığa, umursamazlığa yer yok. Her bir yurttaşımızın yaşam hakkı eşit, her biri bizim için kıymetli. Bugün Mehmet Amca’mız için ne yaptıysak, yarın başka bir vatandaşımız için de aynı özveriyle yapacağız. İnsanların hayatına dokunmak, onların hayatında küçük ama anlamlı bir fark yaratmak bizim asli belediyecilik anlayışımızdır. Bundan sonra da tüm mahallelerimizde, tüm sokaklarımızda bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz.”