İzmir Çiğli Belediyesi, 2026 yılına dar gelirli aileler için hayata geçirdiği gıda kolisi desteği ile güçlü bir sosyal belediyecilik hamlesiyle başladı. İlçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, sadece Ocak ayında yüzlerce aileye gıda kolisi ulaştırıldı.

İZMİR (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışını sahaya yansıtan Çiğli Belediyesi, gıda desteğinin yanı sıra evde bakım, sağlık, temizlik ve eğitim destekleriyle her yaştan vatandaşa dokunan hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

ÇİĞLİ BELEDİYESİ'NDEN 566 AİLEYE GIDA DESTEĞİ

Çiğli Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 2026 yılının Ocak ayında yalnızca bir ay gibi kısa bir sürede tam 566 aileye gıda kolisi ulaştırarak, kentte dayanışmanın en somut örneklerinden birini ortaya koydu.

Öte yandan Çiğli Belediyesi, sosyal sorumluluk anlayışını yalnızca geçici yardımlarla sınırlı tutmayarak, yıl boyunca desteklerini sürdürecek. Bu kapsamda yürütülecek çalışmalarla, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

EVDE BAKIM VE HİJYEN HİZMETLERİYLE DESTEK ELİ

Gıda desteğinin yanı sıra ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde bakım, evde temizlik, kuaförlük ve hijyen hizmetleri sunuluyor. Öz bakımını yapamayan yaşlı, hasta ve engelli bireylerin ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından titizlikle karşılanıyor.

YENİ DOĞANLARDAN GENÇLERE UZANAN SOSYAL DESTEKLER

0-6 ay arası bebeği bulunan ailelere yönelik Bebek Bakım Çantası desteği kapsamında temel ihtiyaç ürünleri ulaştırıldı. Çanta içerisinde bebek bezi, ıslak mendil, biberon, zıbın, şampuan ve dijital ateş ölçer gibi temel ihtiyaç ürünleri bulunuyor. Bunun yanında yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara da hasta bezi hizmeti veriliyor

ENGELLERİ KALDIRAN VE DAYANIŞMAYI BÜYÜTEN HİZMETLER

Öte yandan, müdürlük tarafından işitme engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını kolaylaştırmak amacıyla işaret dili tercümanı desteği sunuluyor; talep üzerine ibadethaneler belediye ekiplerince temizleniyor, ailelere taziye paketi ve dar gelirli çocuklara giyim yardımı ulaştırılıyor.

BAŞVURU SÜRECİ ŞEFFAF VE TİTİZ YÜRÜTÜLÜYOR

Çiğli Belediyesi, sosyal hizmetler ve sağlık alanında sunduğu kapsamlı desteklerin yanı sıra, bu hizmetlere erişim sürecinde de örnek bir yaklaşım sergiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların hizmetlerden adil ve etkin şekilde faydalanabilmesi için başvuru süreci çok yönlü ve titizlikle yürütülüyor. Vatandaşlar; e-belediye sistemi, çağrı merkezi, halk masası ve belediyenin resmi web sayfası üzerinden başvuru yapabiliyor. Yapılan başvurular, ilgili birimler tarafından detaylı şekilde inceleniyor; başvuru sahibinin durumu sosyal inceleme ile değerlendiriliyor. Böylece yardımlar gerçekten ihtiyaç sahibi olan kişilere ulaştırılıyor. Bu sistem sayesinde hem hizmetlerin sürdürülebilirliği sağlanıyor hem de toplumsal adaletin güçlenmesine katkı sunuluyor. Çiğli Belediyesi, sosyal belediyecilikte sadece hizmet sunmakla kalmıyor, aynı zamanda erişim süreçlerinde de güven ve şeffaflık ilkelerini ön planda tutuyor.

BAŞKAN YILDIZ: 'GÜVENLE BAKAN ÇİĞLİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Geleceğe güvenle bakan bir Çiğli için çalıştıklarını dile getiren Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 'Çiğli'de yaşayan her bir vatandaşımızın yanında olmak, özellikle dezavantajlı gruplar ve engelli bireylerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek bizim en temel görevimizdir. Sosyal belediyecilik anlayışını sadece bir söylem olarak değil, sahada somut hizmetlerle hayata geçiriyoruz. Evde bakım hizmetlerinden, bebek bakım çantalarından üniversite valizlerine kadar her yaş grubuna ve her ihtiyaca dokunan projelerimizle toplumun her kesimine destek olmayı sürdürüyoruz. Bizim için en önemli değer, dayanışmadır. Çiğli'de kimse yalnız değildir; yaşlılarımız, dezavantajlı vatandaşlarımız, engelli bireylerimiz, öğrencilerimiz, yeni doğan bebeklerimiz ve asker yoluna çıkan gençlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu hizmetleri yürütürken şeffaflık ve adalet ilkelerinden asla taviz vermiyoruz. Başvuru süreçlerimizi titizlikle yürütüyor, yardımların gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyoruz. Çiğli Belediyesi olarak hedefimiz, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, aynı zamanda geleceğe güvenle bakan bir toplum inşa etmektir. Hep birlikte daha güçlü, daha mutlu ve daha sağlıklı bir Çiğli için çalışmaya devam edeceğiz. Ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların yanında olmayı sürdürecek ve hiçbir ailenin temel ihtiyaçlardan mahrum kalmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla yürüteceğiz' diye konuştu.