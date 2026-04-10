İzmir Çiğli Yaka Kent'te gençliğe yönelik önemli bir yatırım hayata geçiyor. Çiğli Yaka Kent Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde yapılacak Gençlik Merkezi ve Dini Eğitim Tesisleri için tüm bürokratik engeller aşıldı, temel atma aşamasına gelindi.

İZMİR (İGFA) - 2019 yılında başlatılan proje, pandemi sürecinde zorunlu olarak durdurulmuştu. Gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından Çiğli Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin onaylarıyla çalışmalar yeniden hız kazandı. Projede artık kazma vurulması için gün sayılıyor.

VALİ ELBAN'A DESTEK ZİYARETİ

İzmir Balkan Güçbirliği Platformu, projeye destek sağlamak amacıyla İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ı ziyaret etti. Platform Başkanı Bahattin Kılıç, Orman Bakanlığı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilen alanın, eski İzmir Valilerinden ve mevcut Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın destekleriyle bugünkü aşamaya geldiğini vurguladı.

Ziyarette, Çiğli Yakakent Mahallesi Camii ve Gençlik Merkezi Komisyonu üyeleriyle birlikte yürütülen çalışmalar hakkında istişare toplantısı gerçekleştirildi.

400 KİŞİLİK KONFERANS SALONU VE SOSYAL ALANLAR YER ALACAK

400 kişilik konferans salonu

Mahalle halkı için taziye ve ikram alanı

Kur'an kursları

Kütüphane

Bilgisayar laboratuvarı

Sosyal ve kültürel etkinlik alanları

Banka ATM'leri

11 bin fidanla oluşturulacak yeşil alanlar yer alacak. Proje, bölge halkının hem sosyal hem de kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek çok amaçlı bir merkez olarak planlandı.