İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hem isim sponsoru olduğu hem de malzeme desteği sağladığı U-11 ve U-12 erkek, U-13 ve U-15 kız futbol liglerinin finalleri sona erdi.İZMİR (İGFA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın “Spor Başkenti İzmir” hedefi doğrultusunda yapılan çalışmalar, kent sporuna katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin isim sponsorluğunda U-11 ve U-12 erkek, U-13 ve U-15 kız futbol ligleri; Behçet Uz Rekreasyon Alanı’nda oynanan final karşılaşmalarıyla noktalandı. Maçlar sonunda Konak Belediye U13 ve U15 Kız Futbol takımları şampiyon olurken, U-12 Erkek Futbol liginin şampiyonu da Altınordu oldu. AVR Atletik ve İzmirgücü takımları ise fair play özel ödülüne layık görüldü. TFF yetkilileri tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar’a amatör futbola katkıları nedeniyle plaket takdim edildi.

HER YAŞ İÇİN SPORA TAM DESTEĞE DEVAM

Takımlara kupa ve madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ege Bölge Temsilcisi Sevgi Koçak Özdemir, TFF İzmir İl Temsilcisi Selçuk Ergeldi, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Öncel ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar verdi. Ödül töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, Başkan Tugay’ın sporculara ve ailelere selamını iletti. Kaçar, “Kentimizde yaşayan tüm toplumsal kesimlerin spora ilgisinin artmasını, sporu ve sağlıklı yaşamı gündelik hayatın rutini hâline getirmelerini çok önemsiyoruz. Amatör spor kulüplerimize sağladığımız maddi ve ayni desteklerin sonuç verdiği bir organizasyonun daha başarıyla tamamlanmasının mutluluğu içindeyiz. Burada dostça mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ederim. Ama en büyük alkışı, onları asla yalnız bırakmayan ve iyi insanlar ve sporcular olarak yetişmelerine katkı veren aileleri hak ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her yaş ve branş için spora tam destek vermeye ve çok çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle tamamladı.

Final maçlarının skorları şöyle:

U15 Kız Futbol Ligi: Konak Belediyespor: 11- 1 Bergama Gençlerbirliği

U13 Kız Futbol Ligi: Konak Belediyespor: 3 - 1 10 Numara Sportif

U-12 Erkekler Ligi: Altınordu: 6 - 0 Genç Özgürspor