Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Anadolu'nun tek ve modern geri dönüşüm tesisi olan, günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip KAYÇEV'de incelemelerde bulundu. Geri dönüşüm alanında da yenilikçi ve örnek belediye olmayı sürdürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Sıfır Atık Projesi'ne ve geri dönüşüme büyük destek vererek yüz binlerce ormana can verdiklerini vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan'da Hasanarpa Mahallesi'nde KAYÇEV AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selim Satoğlu ile birlikte geri dönüşüme kazandırılacak olan ürünleri inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'KAYÇEV'de ambalaj atıklarını, evlerden ayrıştırılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip, kâğıdı ayrı, kartonu ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı, hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz. Kâğıtların özellikle tasfiye edilmesi, çöpe atılmaması ağaçların kurtarılmasıdır. Ne kadar fazlaca kâğıt ve kartonu geri dönüşümle ülke ekonomisine katkı sağlar bir şekilde ayrıştırırsak bir o kadar da çevre kazanımı elde etmiş olacağız. Elbette ki pet atıkların, naylon atıkların çevreyi kirletmemesi, tabiatın korunması gibi önemli bir katkısı var, ama işin bir diğer tarafında da petrol türevi olan bu malzemelerin cari açığı kapatması noktasında, ülke ekonomisinin ve yurt dışına olan petrol bağımlılığımızın azaltılması noktasında ciddi manada ehemmiyeti olduğunu hatırlatmak isterim.' ifadelerini kullandı.

'KÂĞIDI AYRIŞTIRMAK AĞAÇLARI KURTARMAK DEMEK'

Geri dönüşümle hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağladıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Teknolojiyle donatılmış Anadolu'nun tek ve modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV'de günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip olup, kaynağında ayrıştırılmış olarak toplanan ambalaj atıkları tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hâline gelen, pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ile her türlü kâğıt ve karton kutular tesisimizde işlem görüyor ve geri dönüşüme kazandırılıyor. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağladık ve 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veriyoruz.' diye konuştu.

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR'DAN HEMŞEHRİLERE SIFIR ATIK ÇAĞRISI

Geri dönüşüm hareketinin evde başladığını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, tüm vatandaşları bu duyarlılığa davet ederek çağrısını şu sözlerle tamamladı: 'Evlerinizdeki ambalaj atıklarını, tükettiğiniz ürünlerin çöplerini sıradan bir çöp olarak görmeyin. Bunları ayrı bir şekilde toplayıp Kocasinan Belediyesi'nin atık toplama noktalarına teslim ettiğinizde veya ekiplerimiz evlerinizden aldığında, hem doğaya hem de milli ekonomimize büyük bir katkı sağlamış oluyorsunuz. Bu bilinci hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım.'

KAYÇEV İLE DOĞAYA HAYAT VEREN DEV DÖNÜŞÜM!

Öte yandan çevre konusundaki duyarlılığı ve hassasiyetiyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın, özellikle 2016 yılında hizmete açtığı geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile örnek hizmetler yapılmaya devam ediyor. Teknolojiyle donatılmış, günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip KAYÇEV'de kaynağında ayrıştırılmış olarak toplanan ambalaj atıkları tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hâline gelen; pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ile her türlü kâğıt ve karton kutular tesiste işlem görüyor ve geri dönüşüme kazandırılıyor. İlçe sınırlarında geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını evlerde mavi poşet dağıtım uygulamasıyla toplayan Kocasinan Belediyesi; iş yerleri ve kamu kurumlarında iç mekân kutuları, marketlerde ise büyük kafes sistemi ve büyük kutularla atıkları topluyor.