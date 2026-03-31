İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, görevdeki iki yıllık sürecinde kent yaşamını iyileştirmek amacıyla önemli projeleri hayata geçirdi. Ulaşımdan çevreye, sosyal desteklerden kültür yatırımlarına kadar pek çok alanda dev adımlar atıldı. Başkan Tugay, 'İzmir'i geleceğe taşımak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, göreve geldiği 2024 yılından bu yana zorlu ekonomik koşullara rağmen birçok büyük projeyi hayata geçirdi. Ulaşım, altyapı, çevre ve sosyal belediyecilik alanlarındaki yatırımlarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, kent yaşamının kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlar attı.

İzmir, ulaşım altyapısında önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Buca Metrosu, başladığı günden bu yana büyük bir ilerleme kaydetti. 2024 yılında inşaatı yüzde 2 seviyesinde olan hattın tamamlanma oranı şimdi yüzde 50'ye ulaştı. Fuar İzmir'e kadar uzatılmasıyla hattın uzunluğu 17,8 kilometreye çıkacak ve günlük taşıma kapasitesi 400 bin yolcuya ulaşacak. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi 22 yeni elektrikli tramvay aracı alacak, tramvay filosunu 60 araca çıkaracak.

KENT TRAFİĞİ RAHATLIYOR

İzmir, trafik sorununa da çözüm üretiyor. Kentteki üst geçitler, köprüler ve bağlantı yolları ile ulaşım ağı güçlendirildi. Öne çıkan projeler arasında Gaziemir Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi, Karabağlar Dostluk Bulvarı Bağlantı Yolu ve Bayraklı Akın Kıvanç Köprüsü yer alıyor. Ayrıca Buca Onat Tüneli'nin ilk tünelinin tamamlanmasının ardından bağlantı yollarındaki çalışmalar yüzde 96 seviyesinde tamamlandı.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mali yönetimindeki istikrarı ve kontrollü yaklaşımını takdir etti. Belediye, Aaa seviyesinde kredi notuna ulaşarak, 2016'dan sonra bu başarıyı ilk kez yakaladı. Ayrıca, Fitch Ratings, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notunu 2025 yılında bir kez daha AAA olarak teyit etti.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE YENİ DÖNEM

Başkan Dr. Cemil Tugay, sosyal belediyeciliği İzmir'de bir adım öteye taşıdı. İZMAR tanzim satış mağazaları, Kent Lokantaları ve Yuvamız İzmir merkezleri gibi projelerle halkın bütçesine katkı sağlandı. Yuvamız İzmir'in sayısı 22'ye çıkarken, sosyal konut projeleri de hız kazandı. 3 bin 111 konutluk Egeşehir Menemen Konutları'nın inşaatı 2026'da başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanında da büyük yatırımlar gerçekleştirdi. Kültürpark, yeniden canlandırıldı ve önemli simgelerden Göl Gazinosu yeniden kapılarını açtı. Arkeolojik kazılara ve restorasyon çalışmalarına 42 milyon TL'lik bütçe ayrıldı. Özellikle Smyrna Agorası ve Antik Tiyatro'nun restorasyonu için 2027'ye kadar 34,5 milyon TL kaynak ayrıldı.

İzmir Körfezi'nin temizlenmesi ve çevresel sürdürülebilirlik adına da önemli adımlar atıldı. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesi artırıldı, Torbalı ve Yazıbaşı-Ayrancılar atık su arıtma tesisleri devreye alındı. İzmir Körfezi'nde yaklaşık 1 milyon ton dip tarama çalışması yapılarak su sirkülasyonu güçlendirildi.

BAŞKAN TUGAY: 'YATIRIMLARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ'

Başkan Dr. Cemil Tugay, iki yıl içinde gerçekleştirilen yatırımları değerlendirirken, 'Zorlu bir ekonomik dönemde göreve geldik, ancak İzmir'in geleceği için hazırlıklarımızı ve planlamalarımızı yaptık. 2024 ve 2025 yılları, pek çok projemizin hayata geçtiği yıllar olacak. İzmir'i daha yaşanabilir, erişilebilir ve dirençli bir şehir haline getirmek için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz' dedi.

Başkan Tugay, İzmir'i dijitalleşen bir şehir haline getirme hedefini de vurguladı. Akıllı şehir teknolojilerinin belediyecilik hizmetlerine entegre edilmesiyle, İzmir daha verimli ve sürdürülebilir bir şehir olacak. Ayrıca, yeşil enerji yatırımlarıyla karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor.

İZMİR'İN EKONOMİK GÜCÜ: FUARCILIK VE İHRACAT

İzmir, fuarcılık ve ihracat alanında da başarılı bir performans sergiliyor. Son iki yılda 64 fuara 4 milyon ziyaretçi ağırlandı. 2026'da düzenlenecek olan UFI Avrupa Konferansı ile İzmir, dünya fuarcılık sektörünün kalbi haline gelecek. 2025 itibariyle İzmir, Türkiye'nin 3. en fazla ihracat yapan ili olarak, 47,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.