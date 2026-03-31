Bilecik'te Bozüyük Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'na ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Bozüyük Kaymakamlığı, hayvanların bakım ve yaşam koşullarına ilişkin inceleme başlattığını duyurdu.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 30 Mart 2026 Pazartesi günü Bozüyük Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'na ait sosyal medyada yayımlanan görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Görüntülerdeki hayvanların yaşam koşullarına yönelik oluşan endişeler sonrasında Bozüyük Kaymakamlığı konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, hayvanların bakım ve yaşam koşullarına ilişkin durumun hassasiyetle ele alındığı ve ilgili birimler tarafından titizlikle incelendiği ifade edildi.

Söz konusu durumun tüm yönleriyle değerlendirildiği ve gerekli sürecin titizlikle yürütüleceğinin vurgulandığı açıklamada, 'Hayvanların korunması, sağlıklı ve uygun şartlarda yaşamalarının temini, kamu kurumlarının öncelikli sorumlulukları arasında yer almaktadır' denildi.

Bozüyük Kaymakamlığı, konuyla ilgili olarak ilgili kurumlar tarafından incelemelerin başlatıldığını duyurdu.

Sonuç:

Bozüyük Kaymakamlığı, sosyal medyada gündem olan doğal yaşam alanı görüntülerine yönelik başlatılan incelemenin ayrıntıları hakkında kamuoyunu bilgilendireceğini duyurdu.