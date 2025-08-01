İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarının açtığı yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aliağa, Foça, Ödemiş, Seferihisar, Menderes başta olmak üzere çok sayıda ev, hayvan damı ve tarım alanlarının zarar gördüğü bölgelerde hasar tespit çalışmalarını hızla tamamlayan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarımsal üretimin devam edebilmesi ve yangın alanların yeniden yeşermesi için su deposu dağıtımına başladı. Su deposu yanan 16 üreticiye su deposu verildi.

Su deposu desteğinin Ödemiş’ten başlayarak yangında deposu yanan tüm üreticilere verileceğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, “İklim krizinin en yıkıcı yönlerinden birisi de orman yangınları. Maalesef, geçtiğimiz günlerde ilimiz orman yangınlarından çok fazla zarar gördü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla orman yangınlarının ardından hemen hasar tespit çalışmalarına başladık. Tespitler sonucunda birçok çiftçimizin, üreticimizin su depolarının zarar gördüğünü fark ettik. Başkanımızın talimatıyla Ödemiş’te su deposu zarar gören tüm üreticilerimiz su depolarını yerine koyuyoruz. Ödemiş’ten sonra İzmir genelinde yangından zarar gören tüm üreticilerimize ulaşacağız” dedi.

“SU DEPOLARIYLA ÇİFTÇİLERİMİZ FİDANLARA SU VERİYOR”



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğine teşekkür eden Ödemiş Karadoğan Mahalle Muhtarı Levent Köymen, “Cemil Başkanımızdan Allah razı olsun. İhtiyacı olan üreticilere su depolarını yolladı. Kendisi yangından sonra köyümüze üç kez geldi, sorunlarımızla ilgilendi. Su depoları üreticilerimiz için çok önemli çünkü fidanları suluyorlar. Bu destekler böyle devam ederse ayağa kalkarız” şeklinde konuştu.

Demircili Mahalle Muhtarı Ülkü Coşkun, “Köyümüzde üç evimiz yandı. Su depolarımız zarar gördü. Su depoları üreticilerimiz için çok önemli. Su tedariki zor olduğundan su tanklarıyla bitkilerini suluyor, hayvanlarına su veriyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarımız için çok faydalı bir hizmeti yerine getirdi. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, ilk andan beri hem devletimiz, hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız bize ziyaretlerde bulundu, ihtiyaçlarımızı karşıladı. Cemil Başkanımız hep yanımızda oluyor. Hem yangın söndürmede hem de yaraları sarmada birlik ve beraberlik içinde çok güzel bir dayanışma örneği sergilendi” ifadelerini kullandı.