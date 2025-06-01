İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ve beraberindeki heyeti ağırladı.İZMİR (İGFA) -İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin; erken çocukluk gelişimi, çocuk koruma, afet risklerinin azaltılması, çocuk odaklı yerel yönetim, İzmir’in pilot il seçildiği Çocuklar İçin Hesap Verilebilirlik, Haklar İçin Savunuculuk (ACAR) Projesi gibi birçok başlıkta ortak çalışmalar yürüttüğü UNICEF’in Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı ziyaret etti. Görüşmede; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Gökçe Başkaya da yer aldı. Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF’in birlikte çalıştığı projelerin yanında yeni projeler de gündeme geldi.

UNICEF İLE İŞ BİRLİĞİNDEN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, UNICEF ile iş birliği içinde olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek “Kent95 programını geliştirerek büyütüyoruz. Bebeklerin ilk 6 ayda anne sütüyle beslenme konusu üzerine çok çalıştık. Bu çok önem verdiğimiz bir konu. Bu konuda kampanya yapmayı planlıyoruz. UNICEF’in de çalışması varsa görmek isteriz. Sanayi sitelerindeki 15 yaşının altında çalışan çocuklarla ilgili de çalışıyoruz. Sağlıklı koşullarda çalıştıklarına inanmıyorum. Ben çocukların çalıştırılmasına karşıyım. Bu anlamda da çeşitli iş birlikleri yapılabilir” dedi.

Otizmli çocuklar konusuna da değinen Başkan Dr. Cemil Tugay, “Çocukların eğitimleri için bir şeyler yapmak istiyoruz. Erken yaşta fark edip çocuklara gerekli eğitim ve terapi verildiği zaman kendi yaşamlarını sürdürecek hale gelebiliyorlar. Fark edilmezse çok ağır problemli çocuklara dönüşüyorlar” dedi.

Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki yetenekli çocukları ve gençleri keşfetmek amacıyla yürüttüğü “Geleceğin Şampiyonları” projesi hakkında da bilgiler verdi.

MARCHİ: SAĞLAYABİLECEĞİMİZ DESTEKLER ÜZERİNE KONUŞABİLİRİZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle yakın bir şekilde çalıştıklarını belirten UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, çocukların eğitimi ile ilgili projeler ürettiklerini ifade etti. Ebeveyn ve Çocuk Etkinlik Merkezi’ndeki erken çocukluk döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan yeni modeli görmek için kenti yeniden ziyaret edebileceğini belirten Marchi, “Biz de bunun bir parçası olursak mutluluk duyarız. Siz aslında sadece ebeveyne ve çocuğa değil, aralarındaki ilişkiye de çok büyük yatırım yapıyorsunuz. Çok güzel bir uygulama. Ne gibi destekler sağlayabiliriz görüşebiliriz” dedi. Merhaba Bebek adında da bir uygulamaları olduğunu belirten Marchi, çocuk işçiliğiyle mücadele konusundaki programların önemine değindi.

İLK ÖRNEK MENEMEN

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı ise erken çocukluk dönemi gelişimini destekleyen yeni bir model üzerinde çalıştıklarını, Ebeveyn ve Çocuk Etkinlik Merkezi’nin ilk örneğini Menemen’de hayata geçirdiklerini söyledi. Çocuk ve ebeveynlerin, haftalık belirlenen tema üzerinden bilgi sahibi olarak farkındalık kazandığı modelin memnuniyet yarattığını belirten Hızlı, uygulamaya da devam edeceklerini kaydetti. Hızlı, tam gün belirlenen temalarda etkinlik çalışması yapılan merkezde çocukların sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla beslenme desteği de verildiğini belirtti.