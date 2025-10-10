İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kent genelinde aralıksız devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - Ortak çalışma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları Efes Selçuk'un farklı mahallelerinde hız kesmeden devam ediyor.

Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Gökçealan Mahallesi'nde parke tamirleri yapılırken, kent genelinde farklı noktalarda asfalt tamiri çalışmaları gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen parke ve asfalt tamir çalışmalarının önümüzdeki günlerde kent genelinde farklı mahallelerde de devam edeceğini hatırlatan Efes Selçuk Belediyesi Fen İşleri Müdürü Doruk Temel, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde yürütülen bu çalışmalar sayesinde vatandaşların taleplerine daha hızlı ve etkili şekilde yanıt verdiklerini, bu çalışmalara destek veren İzmir Büyükşehir belediyesi ekiplerine teşekkür ettiklerini belirtti.