Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu işbirliğiyle başlatılan 'Kocaeli Yöresel Kıyafetleri Tescil Çalışması' kapsamında saha araştırmaları başladı.

GELENEKSEL KIYAFETLER KAYIT ALTINA ALINIYOR

Alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar ve yerel kültür temsilcilerinden oluşan komisyon, köyleri gezerek yöresel kıyafetleri inceliyor. Çalışmalarda kıyafetlerin tarihsel geçmişi, kullanılan kumaş türleri, süsleme teknikleri ve ilçelere özgü farklılıklar kayıt altına alınıyor. Ayrıca kıyafetlerin fotoğraf ve video arşivi hazırlanıyor, yaşlı kuşaklarla sözlü tarih çalışmaları yapılıyor.

AMAÇ; KÜLTÜRÜ KORUMAK VE TURİZME KAZANDIRMAK

Proje kapsamında Kocaeli'ye özgü geleneksel kıyafetlerin envanteri hazırlanarak Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret tescili için başvuru yapıldı. Böylece kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin korunması ve Kocaeli'nin kültür turizmine yeni bir katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca kıyafetlerin yeniden üretimi için atölye çalışmaları da planlanıyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KÜLTÜREL YOLCULUK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde daha önce de kentin kültürel belleğini kayıt altına alan projeler hayata geçirilmişti. Bu kapsamda köylerde yapılan saha çalışmalarıyla yöresel yemekler ve gastronomik değerler derlenerek 'Kocaeli Mutfağı' isimli yemek kitabı yayımlandı. Yine benzer araştırmalar sonucu köylerden derlenen eserler 'Kocaeli Türküleri' adıyla iki müzik albümünde toplandı. Şimdi ise aynı yaklaşım, yöresel kıyafetlerin araştırılması ve tescil edilmesi için sürdürülüyor.