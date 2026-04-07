İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay öncülüğünde Buca'da başlatılan yol yenileme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Şirinyer'de yoğun kullanılan Menderes Caddesi baştan sona yenilenirken, vatandaşlar yapılan hizmetlerden memnun.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin en işlek noktalarından biri olan Şirinyer'de yer alan Menderes Caddesi, kapsamlı bir yenileme çalışmasıyla modern görünüme kavuşturuldu.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda eski asfalt tamamen sökülerek yenilenirken, yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde geçitler yeniden tasarlanarak yükseltildi.

Daha önce Uğur Mumcu Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar da tamamlanırken, burada uygulanan 'geogrid' yöntemiyle yol altyapısı güçlendirilerek daha uzun ömürlü ve dayanıklı hale getirildi.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İnkılap Mahallesi Muhtarı Bülent Aran, Buca genelinde yoğun bir asfalt atağı yaşandığını belirtirken, Güven Mahallesi Muhtarı Eda Nasıroğlu ise Şirinyer'de yapılan düzenlemelerle bölgenin daha düzenli ve modern bir görünüme kavuştuğunu ifade etti.

Bölgede uzun yıllardır yaşayan vatandaşlar da değişimin gözle görülür olduğunu belirterek, özellikle yol ve çevre düzenlemelerinin yaşam kalitesini artırdığını vurguladı.

Öte yandan Görkem Duman ile birlikte yürütülen çalışmaların ilçede 'ekip ruhu' oluşturduğunu ifade eden vatandaşlar, hizmetlerin artarak devam etmesini beklediklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca'daki asfalt yatırımları Laleli Mahallesi'nde devam ederken, çok sayıda cadde ve sokakta yenileme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.